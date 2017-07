In der Hauptstadt sind seit Jahresbeginn 151 Autos in Brand gesteckt worden. Bei 22 Taten mit 33 direkt angegriffenen Wagen werde eine politische Motivation vermutet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach werden von den 22 Brandstiftungen 14 dem linken und 8 dem rechten Spektrum zugerechnet. Die Anzahl der Taten gehe deutlich zurück, so die Polizei. Auffällig sei aber, dass in diesem Jahr mehr Brandstiftungen von vermutlich rechten Tätern verübt wurden.



Bei dem weitaus größeren Teil der Taten gebe es aber keinen politischen Hintergrund. Vielmehr kommen laut Polizei reiner Vandalismus, gezielte Racheaktionen im privaten Umfeld oder Versicherungsbetrug in Frage. Es würden aber auch Autos in Brand gesteckt, um damit andere Straftaten zu verdecken.

Im gesamten Jahr 2016 waren 374 direkt angegriffene Fahrzeuge erfasst worden. 177 weitere Autos waren in Mitleidenschaft gezogen worden.



In diesem Jahr wurden bis einschließlich 21. Juli neben den direkt angezündeten Wagen 69 Fahrzeuge durch übergreifende Flammen beschädigt. Insgesamt seien 15 Verdächtige ermittelt worden.