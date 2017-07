In Berlin-Wedding ist am Mittwochvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger sei bei Bauarbeiten in der Lynarstraße in der Nähe des S-Bahnhofs Wedding entdeckt worden.

Die Polizei konnte über Twitter aber schnell Entwarnung geben: Demnach konnte die Weltkriegsgranate schnell entschädigt und vom Kampfmittelräumdienst entsorgt werden.

Sperrungen rund um den Fundort wurden wieder aufgehoben.