In Brandenburg sind bei Motorradunfällen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben starb nahe Prötzel (Märkisch-Oderland) eine 19-Jährige, die mit auf einem Motorrad saß. Der gleichaltrige Fahrer hatte am Freitagabend auf der Bundesstraße 168 die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gestürzt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auch in Velten verlor ein 30-Jähriger in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.