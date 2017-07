Unbekannte legen in Schöneberger Krankenhaus zwei Feuer

Im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zwei Mal Feuer gelegt.



Zunächst bemerkte eine Ärztin Rauch im Treppenhaus der Klinik in der Rubensstraße und fand eine brennende Matratze auf einem dort abgestellten Bett, wie die Polizei mitteilte. Das Krankenhauspersonal alarmierte die Feuerwehr und löschte den Brand dann selbst mit einem Feuerlöscher.