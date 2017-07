Prinz William und Herzogin Kate besuchen am Mittwoch erstmals gemeinsam Berlin. Seit Monaten laufen in der Britischen Botschaft die Vorbereitungen - beim abendlichen Empfang wird es essenstechnisch aber eher rustikal zugehen.

Wenn Prinz William und Herzogin Kate in der kommenden Woche erstmals gemeinsam nach Deutschland kommen, wird britische Kost serviert: Fish'n'Chips mit Malzessig. Am Mittwochabend wird in der Residenz des britischen Botschafters in Berlin traditionell der Geburtstag der Queen vom 21. April nachgefeiert - natürlich in der Hoffnung, dass im Juli schöneres Wetter ist.

Prinz William werde persönlich Grußworte seiner 91-jährigen Großmutter vortragen, kündigte Botschafter Sir Sebastian Wood am Donnerstag an. Rund 600 Gäste sind geladen, darunter Mitglieder der Bundesregierung, von Landesregierungen, Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch deutsche Verwandte des Paares.

Mit auf Reisen ist auch der Nachwuchs: Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2). Bei der Party am Abend werden sie aller Voraussicht nach aber schon im Bett sein.