Die genaue Ursache für das verheerende A9-Busunglück in Bayern mit 18 Toten und 30 Verletzten ist weiter unklar. Nach vorläufiger Einschätzung von zwei Gutachtern liegen bislang keine Hinweise für die Vermutung vor, dass der Reisebus schon vor dem Aufprall auf den Lkw-Anhänger gebrannt hat, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. Vieles spreche dafür, dass das Feuer im Bus erst nach der Kollision mit dem Anhänger ausgebrochen ist. Unter den Insassen des Busses waren auch vier Brandenburger.

Klar allerdings scheint, dass der beherzte Einsatz des zweiten Busfahrers auf dem Beifahrersitz zahlreichen Fahrgästen das Leben rettete. Der 43-jährige Mann habe nach dem Aufprall und dem offenbar sofortigen Ausbruch des Feuers geistesgegenwärtig die Türen des Busses manuell geöffnet, etlichen Fahrgästen aus dem Bus geholfen und sie so in Sicherheit gebracht. Von den 30 Verletzten konnten bis zum Wochenende die meisten die Klinik verlassen. Sechs Personen seien noch in stationärer Behandlung, vier davon in intensivmedizinischer Behandlung. Dennoch sei der Zustand aller Patienten derzeit stabil.

Das Unglück hatte sich am 3. Juli auf der A9 bei Münchberg in Richtung Süden ereignet. Ein mit 46 Senioren und zwei Fahrern besetzter Bus aus Sachsen fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf und stand kurz danach in Flammen. Am Unfallort waren zeitweise mehr als 200 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz.