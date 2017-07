"Keine Liebe ohne Drama": Unter diesem Motto haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nun die Welt der klassischen Musik betreten. In einem am Mittwoch veröffentlichten knapp dreiminütigen Werbevideo führen die Darsteller, passend zur beginnenden Klassik Open-Air-Saison, eine Arie von Mozarts "Zauberflöte" auf - freilich nicht ohne auf die BVG-typische Selbstironie zu verzichten. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Beschwerden der BVG-Kunden. So sind in dem Clip unter anderem ein Blinder zu sehen, der sich über die Muster der Sitzbezüge in der U-Bahn beschwert oder eine Mutter mit kreischenden Kindern, die den Lärm in der Bahn beklagt.