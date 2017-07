Matthias Berlin Sonntag, 16.07.2017 | 13:31 Uhr

Mir ist egal, was jemand in seinem Bett treibt und mit wem. Aber ich will damit nicht belästigt werden. Nicht direkt und nicht als Dauerthema in dem Medien.



Derzeit habe ich das Gefühl, als gäbe es in der verfassten Öffentlichkeit kein wichtigeres Thema. Regenbogenfahnen an öffentlichen Gebäuden, was soll das?



Stellen wir uns bitte vor, jede Meldung zu Homosexuellen und Queren, jede Veranstaltung, die Fahnen - all das würde man austauschen gehen Meldungen, Veranstaltungen und Fahnen der BDSM-Szene. Oder die Natursektliebhaber würden die gleiche mediale Aufmerksamkeit wie Homosexuelle in der Öffentlichkeit bekommen. Wie wäre das? Ok? Angemessen? Selbstverständlich?



Es wäre zumindest das Gleiche, denn hier geht es nur um die sexuelle Orientierung. Wenn man die Vorlieben einiger herausstellt, wieso die der anderen nicht?



Ich jedenfalls will es von allen nicht wissen, denn das Sexualleben ist Privatsache! Ich hoffe, dass die Medien sich mal wieder wichtigere Themen suchen. Mir fallen da genügend ein.