Im Bernauer Trinkwasser waren in den vergangenen Tagen an gleich zwei Messstellen Bakterien gefunden worden. Bis die Ursache geklärt ist, muss nahezu ganz Bernau das Wasser vor Verzehr abkochen.

Nachdem in Bernau in den vergangenen Tagen bei Routinekontrollen des Trinkwassers Coli-Bakterien gefunden wurden, hat der zuständige Wasserverband die Anwohner in Großteilen des Stadtgebiets dazu aufgerufen, Trinkwasser aus der Leitung vor Gebrauch abzukochen.

Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahem, betonte der Wasserverband. Die Erreger könnten sich über die Leitungen weiter verbreiten. Noch stehe nicht fest, ob es sich um einen gefährlichen Stamm der Coli-Bakterien handelt, aber auch die Ursache für die Verunreinigung sei noch nicht gefunden.