Unter dem Motto "Liebe ist bunt" geht am Sonntagabend der 9. Cottbuser Christopher Street Day zu Ende. Die Teilnehmer forderten auf ihrer Abschlussveranstaltung Respekt und Achtung gegenüber Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität.

An dem zweiwöchigen Christopher Street Day in der Lausitz-Stadt haben sich auch zahlreiche Geflüchtete beteiligt, die in ihren Heimatländern teilweise wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden.

Als Zeichen für eine offene Gesellschaft hissten mehr als 200 Cottbuser Firmen und Einrichtungen die Regenbogenflagge. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Stadt gegeben, weil diese - anders als in den Vorjahren - keine Regenbogenfahne am Stadthaus gehisst hatte.

Mit Informationen von Rico Herkner

Sendung: Brandenburg aktuell, 17.07.2017, 19.30 Uhr