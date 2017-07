Auswärtiges Amt gratuliert David Hasselhoff - "Ich war nur der Typ, der ein Lied über Freiheit gesungen hat"

17.07.17 | 18:13 Uhr

David Hasselhoff ist am Montag 65 Jahre alt geworden. Dem Sänger wurde bisweilen zugeschrieben, mit seinem Song "Looking for Freedom" die Mauer eingerissen zu haben. Auch an seinem Geburtstag wurde an der Legende weitergestrickt.



Das Auswärtige Amt hat dem Popsänger und Schauspieler David Hasselhoff in einer Kurzbotschaft zum Geburtstag gratuliert - und ihm dabei etwas augenzwinkernd für seine scheinbaren Verdienste um die Wiedervereinigung gedankt. "In Zeiten, in denen wieder Mauern gebaut werden, einfach mal an die erinnern, die sie eingerissen haben: Happy birthday, @DavidHasselhoff!", schrieb das Amt am Montag auf Twitter.

Hasselhoffs Lied als Freiheitshymne

Hasselhoff wurde am 17. Juli 65 Jahre alt. Er erlangte in Deutschland vor allem mit seinem Lied "Looking for Freedom" und seinem Silvesterauftritt an der Berliner Mauer im Jahr 1989 Berühmtheit. Das Lied wurde damals als Freiheitshymne gefeiert. Fans schrieben "The Hoff" irrigerweise gar zu, die Mauer mit dem Song selbst zum Einsturz gebracht zu haben. "Dass die Mauer gefallen ist, war nicht mein Verdienst. Ich war nur ein Typ, der ein Lied über Freiheit gesungen hat", hatte Hasselhoff später eingeräumt.

Happy Birthday, Hoff!

"The Hoff" singt, die Masse jubelt: Am 31.12.1989 beginnt die besondere Beziehung zwischen David Hasselhoff und Berlin mit der Freiheitshymne "Looking for freedom".



Im März 2013 kehrt Sänger David Hasselhoff in die Hauptstadt zurück, um für den Erhalt der East Side Gallery zu demonstrieren. Für einen Neubau fällt hier ein Teil der früheren Berliner Mauer.

Der frühere "Baywatch"-Star fotografiert Demonstranten an der East Side Gallery - oder ist es doch ein Selfie?

Zum Jahreswechsel 2014/2015 singt "The Hoff" wieder vor dem Brandenburger Tor - diesmal nicht auf der Hebebühne, sondern mit festem Boden unter den Füßen.



Seine Kulisse: das Brandenburger Tor in Berlin

Wen wundert es da noch, dass die Wachsfigur von David Hasselhoff 2014 vor dem Brandenburger Tor vorgestellt wird - bevor sie zu Madame Tussauds Unter den Linden zieht.



2014 besucht Hasselhoff die Hauptstadt gleich mehrfach. Im März kurvt "The Hoff" bei Dreharbeiten mit Fernsehmoderatorin Constanze Rick (l) in einem Trabant-Cabriolet durch Berlin - im Hintergrund: natürlich die Berliner Mauer.



Auch gegen digitale Mauern kämpft Hasselhoff: Im Mai 2014 besucht er die Internetkonferenz Re:publica in Berlin. Auf Wunsch einzelner Zuschauer schmettert er noch "Looking for freedom".



Hasselhoffs letzte Stippvisite in Berlin: Ende Mai 2017 ist er zur Kino-Premiere von "Baywatch" dabei.

Doch "The Hoff" kehrt zurück: Am 11. Mai 2018 startet seine Tour im Berliner Friedrichstadtpalast - fast 30 Jahre nach seinem Hit "Looking for Freedom". Play Pause Fullscreen



















Sendung: radioBERLIN, 17.07.2017, 13 Uhr