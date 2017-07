Dauerregen hält an - Wetterdienst warnt und warnt und warnt

26.07.17 | 11:26 Uhr

Es regnet weiter, der Wetterdienst warnt weiter - jetzt besonders die Bewohner im nördlichen und westlichen Brandenburg. Landwirte können ihr Getreide nicht ernten. Die S-Bahn zwischen Berlin und Potsdam war zeitweise unterbrochen.



Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für die Region Berlin-Brandenburg am Mittwoch erneuert. Vor allem im Norden und Westen Brandenburgs sei bis Donnerstagfrüh mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung. Besonders betroffen seien die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Uckermark, aber auch das westliche Havelland und der nördliche Barnim. Es werden bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. An Bächen und kleineren Flüssen seien Überschwemmungen möglich, Straßen könnten überflutet werden, Erdrutsche seien nicht auszuschließen. Die Bevölkerung solle alle Fenster und Türen schließen, warnt der Wetterdienst.

S-Bahn-Verkehr Berlin-Potsdam war unterbochen

Fahrgäste der S-Bahn zwischen Berlin und Potsdam mussten am Mittwochvormittag Einschränkungen hinnehmen. Die S7 war zwischen Griebnitzsee und Babelsberg unterbrochen, weil ein Baum im Gleisbett lag. Vermutet wurde, dass der Boden wegen des Regens so aufgeweicht ist, dass der Baum umkippte. Inzwischen ist die Strecke freigeräumt, wie die S-Bahn per Twitter mitteilte.

Dauerregen behindert Getreideernte

Der Dauerregen führt auch zu Problemen bei der Getreideernte in Brandenburg. Landwirte können die Ernte teilweise nicht einfahren, weil Wege und Felder kaum passierbar sind. Außerdem befürchten sie höhere Kosten. Denn das geerntete Getreide müsse erst aufwendig getrocknet werden, sagte die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Märkisch-Oderland, Ines Sennewald, dem rbb. Wer selbst keine Trocknungsanlage habe, müsse auf entsprechende Angebote des Handels zurückgreifen. Das sei sehr teuer, sagte Sennewald.



Feuerwehren im Dauereinsatz

Am Dienstag galt in der gesamten Region "Land unter". In Werder (Potsdam-Mittelmark) drohte ein Regenauffangbecken überzulaufen und eine Seniorenwohnanlage zu gefährden - die Feuerwehr pumpte Wasser aus dem Becken. In der Wissmannstraße in Berlin-Neukölln fiel ein umgeknickter Baum gegen das Haus gegenüber. Auch im Sommerbad Pankow, das derzeit geschlossen ist, fielen Bäume um. Verletzt wurde niemand. Die U-Bahn-Linien U1 zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz und die U3 zwischen Spichernstraße und Nollendorfplatz waren für mehrere Stunden unterbrochen, weil Wasser eingedrungen und in die Nähe der Stromschienen geraten war. Auch auf den Autobahnen A10 und A111 gab es Behinderungen wegen des Dauerregens.



Kein echtes Hochwasser erwartet

Doch trotz des Dauerregens ist die Gefahr von starkem Hochwasser in Brandenburg nach Angaben des Umweltministeriums gering. Die Pegelstände von Oder und Spree seien vor den jüngsten Niederschlägen eher niedrig gewesen. Die Flüsse könnten deshalb noch Wasser aufnehmen. Allerdings sind die Stepenitz, die Dömnitz oder die Löcknitz (alle in der Prignitz) deutlich angeschwollen.

Die Schifffahrt "fließt"

Nur die Schifffahrt profitiert vom verregneten Sommerwetter: Der viele Regen lasse den Schiffsverkehr auf den großen Flüssen buchstäblich fließen, hieß es vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Brandenburg an der Havel.

Niedersachsen und Thüringen besonders betroffen

Auch in anderen Regionen Deutschlands halten die Probleme wegen des starken Regens an: In Niedersachsen und in Thüringen kämpft die Feuerwehr weiter gegen drohende Überschwemmungen. In Hildesheim hat der Pegel des Flusses Innerste einen Höchststand erreicht. Die Behörden haben sich darauf vorbereitet, notfalls ein Wohngebiet mit 1.100 Menschen zu räumen. Sendung: Inforadio, 26.07.2017, 9.40 Uhr