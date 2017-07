Unwetterwarnung des DWD - Dauerregen behindert U-Bahn- und Straßenverkehr

25.07.17 | 10:58 Uhr

Die Böden sind aufgeweicht und wieder regnet es durchgängig und stark. In Brandenburg stehen einige Straßen unter Wasser. In Berlin sind zwei U-Bahn-Linien unterbrochen. Und vorerst ist keine Ende des Regens in Sicht.



Dauerregen sorgt am Dienstag für Störungen im Verkehr. In Berlin gibt es Probleme bei der U-Bahn. Auf der Linie U1 ist der Verkehr zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz und auf der U3 zwischen Spichernstraße und Nollendorfplatz unterbrochen. Petra Reetz, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), sagte dem rbb, es sei Wasser eingedrungen und in die Nähe der Stromschienen geraten. Es könnte Kurzschlüsse geben. Aus Sicherheitsgründen sei der U-Bahn-Verkehr unterbrochen worden. Wann die Züge wieder fahren, konnte die Verkehrsleitung der BVG zunächst nicht abschätzen. Die BVG empfiehlt, die gesperrten Bereiche auf beiden betroffenen U-Bahnlinien mit der U2 und der U9 zu umfahren. In Berlin-Pankow sind im dortigen geschlossenen Sommerbad Bäume umgekippt. Aufgrund der durchweichten Böden besteht auch andernorts die Gefahr.



Entspannung auf der A10

In Brandenburg kommt es wegen des Dauerregens zu Behinderungen auf den Autobahnen. Betroffen ist auch die A111 Oranienburg kurz hinter der Berliner Stadtgrenze. In Höhe Stolpe steht dort Wasser auf der linken Spur. Besonders betroffen war die A10: Zwischen dem Dreieck Nuthetal und Michendorf stand das Wasser mehr als 30 Zentimeter hoch. Mittlerweile entspannt sich die Lage dort etwas, das Wasser ist zurückgegangen.

In Kleinmachnow und in Stahnsdorf im Kreis Potsdam-Mittelmark wird von überschwemmten Kellern und angehobenen Gullideckeln berichtet. Am Bahnhof Griebnitzsee steht nach rbb-Informationen das Wasser. Viele Einwohner in Brandenburg schützen ihre Häuser mit Sandsäcken.

Nord- und Ostbrandenburg bisher kaum Auswirkungen

In Ostbrandenburg hat der Regen bisher kaum Auswirkungen. Die Leitstelle Oderland in Frankfurt meldet bisher nur zwei Einsätze im Kreis Oder-Spree. In Diensdorf-Radlow waren Bäume umgestürzt. Verletzt wurde niemand. Auch im Norden Brandenburgs gibt es kaum Auswirkungen.

Erdrutsche möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte wieder eine Unwetterwarnung für Berlin ausgesprochen. "Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich", hieß es am Dienstagmorgen in einer Mitteilung. Es könnten auch Erdrutsche auftreten. Der DWD rät, Fenster und Türen zu schließen. Es sei mit viel Regen mit Niederschlagsmengen von bis zu 70 Litern pro Quadratmeter bis Dienstagabend zu rechnen. Das gelte für weite Teile Berlins und Brandenburgs, hieß es.

Tief umzingelt von Hochdruckgebieten

Auch wenn es derzeit im Straßenverkehr Probleme gibt: Die Regenmenge pro Stunde sollen laut DWD diesmal vergleichsweise niedrig bleiben. Zu einem Starkregen wie Ende Juni soll es nicht kommen. "Da dieses Tief umzingelt ist von Hochdruckgebieten, wird es nur sehr langsam weiterziehen", sagte Wetterexperte Frank Abel von der Meteogroup dem rbb. Morgen werde es aber "langsam aber sicher weiterziehen in Richtung Osteuropa." Dementsprechend lasse der Regen von Westen her nach. In der Niederlausitz werde der Regen dann am längsten durchhalten.

Hintergrund

Vergleicht man die Stationen innerhalb Berlins miteinander fällt auf, dass es durchaus Unterschiede gibt. Während Tegel im Juni besonders viel Regen abbekommen hat, ist Schönefeld etwas glimpflicher davon gekommen [mehr Grafiken zum Wetter finden Sie hier].



Mit Informationen von Götz Gringmuth-Dallmer

Hinweis: In einer früheren Version dieser Meldung hieß es, die BVG habe einen Schienenersatzverkehr auf den gesperrten Bereichen der U1 und der U3 eingerichtet. Das stimmt nicht. Es fahren laut BVG lediglich die regulären Buslinien, etwa die M19 und die M29. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.



Sendung: Inforadio, 25.07.2017, 06.15 Uhr