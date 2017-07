Polizisten einer deutsch-polnischen Grenzstreife haben in Brandenburg einen mutmaßlichen Transport von Diebesgut aufgehalten.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte der länderübergreifenden Einheit am Montagmorgen auf der A 12 bei Müllrose (Oder-Spree) einen Sattelschlepper kontrolliert. Auf dem LKW in Richtung Polen befanden sich zwei Traktoren, ein Bagger und zwölf neue Fahrräder. Da der 42-jährige Fahrer keine Papiere für die Fracht dabei hatte, wurde er unter dem Verdacht der Hehlerei vorläufig festgenommen.

Inzwischen konnte ermittelt werden, dass die Arbeitsmaschinen bei einem schwedischen Unternehmen gestohlen wurden. Woher die Fahrräder kommen, ist noch unbekannt. Die Brandenburger Polizei ermittelt.

