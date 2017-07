Royals reisen mit der Bahn nach Hamburg - Thank you for travelling to Berlin

21.07.17 | 11:47 Uhr

Drei Tage lang hielt der königliche Besuch aus Großbritannien Berlin auf Trab, nun hieß es Abschiednehmen: Prinz William, Herzogin Kate und die beiden Kinder sind am Freitag nach Hamburg gereist - mit der Bahn.



Prinz William und seine Frau Kate sind mit dem ICE aus Berlin nach Hamburg abgereist. Das Paar stieg zum Erstaunen von Bahnreisenden am Freitagvormittag im Hauptbahnhof in den Zug. Sie fuhren im ersten Wagen in der ersten Klasse. Damit begann für den Queen-Enkel und die Herzogin die letzte Etappe des dreitägigen Deutschlandbesuchs. Kate trug ein lila-farbenes Kleid, William einen Anzug. Die Kinder waren nicht zu sehen.

Damit endet an diesem Vormittag der Berliner Teil der Deutschlandreise von Prinz William und Kate. Am Donnerstagabend legte DJ Goldierocks in Clärchens Ballhaus für die Royals auf. In dem alten Ballhaus traf der Prinz mit seiner Frau Gäste aus der kreativen Szene. DJ Goldierocks alias Sam Hall gilt als bekannte Größe in der britischen Popszene. Angereist war die royale Familie bereits am Mittwoch. Auf dem Programm stand unter anderem ein Mittagessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und ein Treffen mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller am Brandenburger Tor.



Von Hamburg aus geht es dann zurück in die Heimat

In Hamburg stehen zwischen 13 und 17 Uhr drei Stationen auf dem Plan - allesamt laut offiziellem Programm ohne die kleinen Kinder. Den Auftakt zur Stippvisite in der Hansestadt macht ein Besuch im Internationalen Maritimen Museum, wo das Paar sich über Projekte zur Meeresforschung informiert. Danach geht es für den Prinzen und die Herzogin, die Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) die ganze Zeit über begleiten will, weiter zu einem Kinderkonzert in der Elbphilharmonie. Wenn Kate und William gegen 14.30 Uhr das Konzerthaus verlassen, sollen auch die Hamburger die Gelegenheit haben, auf dem Platz der Deutschen Einheit einen Blick auf sie werfen zu können. Erst kurz vor dem Rückflug, zu dem das Quartett vom Airbus-Gelände aufbricht, sollen der kleine Prinz George (3) und sein Schwesterchen Charlotte (2) wieder dabei sein. Rechtzeitig zum vierten Geburtstag von Prinz George am Samstag wird die Familie dann wieder in Großbritannien eintreffen. Sendung: Abendschau, 21.07.2017, 19.30 Uhr

"Da sind se, die Roijels..."

Prinz William, seine Frau Kate und die beiden Kinder George (3) und Charlotte (2) sind am Mittwoch zu ihrem dreitägigen Deutschlandbesuch in Berlin eingetroffen.

Um Punkt 11.48 Uhr landete die Familie in Berlin-Tegel.

Trotzphase? Der dreijährige George zeigte sich kurz nach der Ankunft nicht wirklich begeistert von der Reise - aber vielleicht war er auch einfach nur müde vom Flug.



Charlotte entzückte hingegen mit Blümchen und Blümchenkleid.

Erste Station für William und Kate in Berlin war ein Empfang bei der Bundeskanzlerin im Kanzleramt.

Angela Merkel führte William und Kate auf einen Balkon des Kanzleramtes, von dem aus man das Berliner Regierungsviertel überblickt. Beim gemeinsamen Mittagessen sprachen die drei auch über europäische Themen, vermutlich ging es auch um den Brexit.



Danach ging es zum Brandenburger Tor. Hier versammelten sich zahlreiche Fans, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.



Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller und dessen Tochter Nina flanierten William und Kate durch das Brandenburger Tor.

Kate ließ es sich nicht nehmen, einigen wartenden Fans die Hände zu schütteln.



Unweit des Brandenburger Tores besichtigten William und Kate anschließend das Holocaust-Mahnmal.

Danach fuhr das royale Paar nach Marzahn-Hellersdorf, um dort das Kinder- und Jugendhaus Bolle zu besuchen. Die Royals sind in Großbritannien Schirmherren der Charity-Aktion "Heads together", die sich für die psychische Gesundheit von Straßenkindern und Kriegsveteranen einsetzt.



Beim Gruppenfoto mit den benachteiligten Kids fühlt sich Herzogin Kate in ihrem Element.

Nächste Station war das Schloss Bellevue, wo Prinz William und Herzogin Kate von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender begrüßt wurden.

Dabei ergab die Kleiderwahl der beiden Damen ein interessantes Farbenspiel - während Steinmeier selbst beim üblichen Dunkelgrau blieb.

Im Schloss gönnte sich das Herzogspaar einen Nachmittagstee mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.



Am Abend versammelten sich die ersten Gäste in der Residenz des britischen Botschafters in Grunewald.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) zählten zu den Gästen der "Queen's Birthday Garden Party" im Garten der Residenz.



Vor ihrem Besuch in Deutschland waren William und Kate in Polen zu Gast.

Dort waren sie bereits am Montag angekommen.



George und Charlotte bei der Landung in Warschau.



Auch in Polen gab es mehrere offizielle Termine für William und Kate. Unter anderem trafen sie den polnischen Ex-Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa in Danzig.



