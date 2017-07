Bild: imago stock&people

Fahrräder in Berliner U- und S-Bahnen - Im Zweifelsfall: Zurückbleiben, bitte!

07.07.17 | 06:19 Uhr

Fahrräder in gut gefüllten U- oder S-Bahnen in Berlin ärgern Mitreisende – besonders bei Regen, wenn es im Zug ohnehin glitscht und schwappt. Andererseits will Berlin besonders fahrradfreundlich sein. Wer hat also Vorrang? Von Andrea Marshall

Nehme ich das Fahrrad – oder besser nicht? Im derzeit wechselhaften Berliner Sommer kann man kaum sicher sein, mit dem Rad in trockenem Zustand ans Ziel zu kommen. Eine Möglichkeit wenn's schüttet: Das Rad mit in U- oder S-Bahn nehmen. Hoffen, dass sich das Wetter bis zur Rückfahrt gebessert hat und man dann fröhlich nach Hause radeln kann. Doch der Trip mit der Bahn kann heikel werden. Denn bereits durchnässte und gereizte Mitreisende nehmen es erfahrungsgemäß übel, wenn sich in gut gefüllte Waggons auch noch Radfahrer samt Rad quetschen, auch wenn es dort ausgewiesene Fahrrad-Stellplätze gibt. Wer ist in solchem Fall im Recht?

Info Radmitnahme teils kostenlos Studenten mit Semestertickets, Inhaber von Schülertickets, Geschwisterkarten oder Tickets für Auszubildende brauchen keinen Fahrschein für ihr Fahrrad.

Fahrräder grundsätzlich erlaubt...

Grundsätzlich gilt: Fahrräder sind in den Zügen in Berlin und im Umland fast überall erlaubt: S-Bahn, U-Bahn, Regio-Züge, Straßenbahnen sowie die Nachtbuslinien N1 bis N9 (nicht aber andere Busse) befördern auch den berühmten Drahtesel. Und es werden mehr Fahrräder mitgenommen als früher, sagt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) über den Tarifbereich ABC. In der S-Bahn sind Fahrräder generell erlaubt, Stellplätze sind gekennzeichnet. In der U-Bahn mit ihren schmäleren Zügen dürfen Fahrräder nicht in den ersten Wagen und auch sonst nur in dafür vorgesehene Wagen. Letzteres gilt auch für die Straßenbahn.

...aber nur bei "ausreichendem Platz"

Doch für alle Bahnen in der Hauptstadt gibt eine wichtige Einschränkung: Fahrräder dürfen nur in den Zug, "sofern ausreichend Platz vorhanden ist", wie es bei der S-Bahn, der BVG und dem VBB unisono heißt. Reicht der Platz nicht, haben Rollstuhlfahrer und Kinderwagen Vorrang, denn für sie ist das so genannte Mehrzweckabteil ebenfalls gedacht. Ihnen muss der Rad-Mitnehmer Platz machen, notfalls sogar aussteigen. Denn einen Anspruch auf Fahrradmitnahme, einen Stell- oder Sitzplatz haben die Radler nicht – auch wenn der vorgeschriebene Fahrrad-Fahrschein in der Tasche steckt. Ist die Bahn voll, muss der Radler draußen bleiben und auf den nächsten Zug warten. Im Streitfall entscheidet das Personal: in der Regel der Zugführer oder die Sicherheitsdienste.

Im Konfliktfall einfach miteinander reden

"Im Zweifel müssen Fahrradfahrer gegenüber anderen Fahrgästen zurückstecken", sagt S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz. Am besten sei es aber, miteinander zu reden statt auf sein Recht zu pochen. Beispiel: Eine Ausflugsgruppe mit Fahrrädern will in ein S-Bahn-Mehrzweckabteil einsteigen, aber dort sitzen bereits andere Fahrgäste. "Dann könnten die Radfahrer die anderen fragen: Würden Sie vielleicht woanders Platz nehmen? Das wäre nett." Durchsetzen lasse sich dies aber nicht. "Sollen wir etwa den Sicherheitsdienst rufen?", sagt Priegnitz. Der hat vermutlich wichtigere Dinge zu tun. "Wir wollen nicht überreglementieren. Im Konfliktfall müssen Fahrgäste miteinander reden", heißt es auch bei der BVG.

ADFC: Radlerplätze in der Bahn besser kennzeichnen

Nikolas Linck vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sieht das anders. In den Zügen sollte deutlicher gekennzeichnet werden, dass Klapp- oder Quersitze für Radfahrer gedacht sind und sich andere Fahrgäste, wenn woanders Platz ist, auch woanders hinsetzen sollten. Dann gebe es von vorneherein viel weniger Diskussionen, sagt Linck.

Info Nur gewöhnliche Räder E-Bikes, Mofas, Tandems, Dreiräder, Lastenräder sowie Anhänger dürfen grundsätzlich nicht in die Berliner Bahnen.

Keine Sperrzeiten wie in Hamburg

"Es ist eine Frage des guten Umgangs miteinander und der gegenseitigen Rücksichtnahme", appelliert S-Bahn-Sprecher Priegnitz. Leider sei in Berlin aber die Unflätigkeit ausgeprägt. Zur Rücksichtnahme gehöre auch, dass Radfahrer ihr Gefährt möglichst nicht im stärksten Berufsverkehr mitnehmen. Ausflugsgruppen könnten meist auch später starten. Ohnehin habe Berlin großzügige Mitnahmeregeln, so der S-Bahn-Sprecher: Es gibt keine Sperrzeiten für die Fahrrad-Mitnahme wie sie etwa in Hamburg für den Berufsverkehr gelten und bis Juni 2002 auch bei der BVG üblich waren. (Andererseits ist die Fahrrad-Mitnahme in Hamburg kostenlos, während in Berlin Kosten von mindestens 1,90 Euro und mehr anfallen. Eine Monatskarte für's Fahrrad kostet in Berlin wiederum auch nicht mehr als 10,20 Euro (AB-Tarif).)

Mehr Wagen für mehr Radfahrer?

Könnten längere Züge mit mehr Fahrzeugen den latenten Konflikt zwischen Radlern und anderen Mitreisenden entspannen? Auf bestimmten Strecken der Regionalbahn werden in der Sommersaison tatsächlich mehr Wagen und damit mehr Fahrradplätze zur Verfügung gestellt ("Rad im Regio"), etwa im RE3 und im RE5 Richtung Ostsee, wie VBB-Sprecherin Elke Krokowski erklärt. Kurzfristig – etwa bei absehbar schönem Wetter, wenn mehr Rad-Mitnahmen erwartet werden – könne man die Züge aber nicht verlängern. Das gelte auch für die S-Bahn. U-Bahn-Züge fahren laut BVG ohnehin meist schon in maximaler Länge.

"Berlin-ÖPNV ist am Limit"

Über eine Ausweitung des Angebots werde wegen der wachsenden Einwohnerzahl Berlins in der Tat nachgedacht, sagt Krokowski. Zusätzliche Wagen für Rad-Mitnahmen habe man aber schlichtweg nicht in Reserve. Dafür haben wir Verständnis, heißt es beim ADFC: "Der Berliner ÖPNV ist am Limit." Vor Jahren hatte die S-Bahn übrigens geplant, Wagen für die Fahrrad-Mitnahme umzubauen. Unter anderem sollte auf die manchmal störende Haltestange verzichtet werden. Doch dann trat 2009 die große S-Bahn-Krise ein, und das Unternehmen hatte andere Sorgen.

Kein massenhafter Radtransport

"Der Fahrradverkehr ist ein wichtiger Teil der Verkehrswende in Berlin", heißt es beim Fahrgastverband IGEB. Deshalb müssten die Fahrradwege ausgebaut werden, denn Fahrräder gehörten auf die Straße. "Unser Schnellbahnsystem ist nicht auf die massenhafte Radmitnahme ausgerichtet", sagt IGEB-Sprecher Jens Wieseke. Das System sei Ende des 19. Jahrhunderts konzipiert worden, "als man noch nicht an Heerscharen von Radfahrern dachte". Aus dem Grund könne man es nicht mit anderen Städten vergleichen, die vielleicht flexibler auf gestiegene Fahrrad-Mitnahmen reagieren könnten. Und der reine Fahrradzug der S-Bahn, der vor Jahren zu bestimmten Zeiten Richtung Wannsee fuhr, habe sich nicht bewährt. (Er wurde mangels Nachfrage eingestellt.)

Rad stehen lassen und ab in die Bahn: Der ADFC fordert mehr und bessere Stellplätze

Fahrrad am S-Bahnhof parken?

Der Fahrgastverband empfiehlt den Berlinern, zum Bahnhof zu radeln, das Fahrrad dort abzustellen und mit S- oder U-Bahn weiter zu reisen. Die Fahrradparkplätze der S-Bahn seien gut. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat nach eigenen Angaben täglich rund 32.000 Stellplätze für Fahrräder im Angebot.

Der ADFC ist allerdings ganz anderer Meinung, was die Berliner Innenstadt angeht: Die Deutsche Bahn, zu der die Berliner S-Bahn gehört, und die Bezirke hätten es "grandios versäumt, vernünftige Abstellplätze zu schaffen", wie Sprecher Nikolas Linck kritisiert. Um das Pendeln mit dem Fahrrad attraktiver zu machen, müssten mehr Stellplätze sowie überwachte und überdachte Fahrradparkhäuser und Radstationen eingerichtet werden – auch, weil die Berliner vom Fahrradklau extrem genervt sind, wie der jüngste ADFC-Fahrradklimatest zutage brachte. Am Ostkreuz, einem der wichtigen Nahverkehrsknotenpunkte Berlins, bestehe schon jetzt dringender Bedarf für ein Fahrradparkhaus – nicht erst in ein paar Jahren (geplanter Baubeginn: 2019). Weiteres Beispiel Bahnhof Jannowitzbrücke: Dort würden Fahrräder mangels Alternativen auf der Brücke abgestellt, was wiederum die Fußgänger nerve, sagt Linck. "Wir sind für einen starken Umweltverbund von Radfahrern, ÖPNV und Fußgängern in Berlin. Aber sie dürfen sich nicht in die Quere kommen."

Mit Cape durch den Berliner Sommer

Zum Schluss ein weiterer Tipp von Experten: Bleibt der Berliner Sommer weiterhin wechselhaft, radelt trotzdem weiter auf den Straßen und steigt zu Stoßzeiten eben nicht mit dem Rad in die Bahn. Nehmt aber ein Regencape mit.