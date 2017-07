Dass die Berliner Polizei getunte Autos sicherstellt, kommt häufig vor - am Montag ist Beamten allerdings ein frisiertes Fahrrad in die Hände gefallen. Die Polizei twitterte am Dienstag Bilder des Gefährts - mit Verbrennungsmotor plus Tank am Gepäckträger.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag rbb|24 sagte, war das umgerüstete Rad einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes das Fahrzeug am Blumberger Damm/Ecke Kienbergstraße aufgefallen. In einer Befragung durch herbeigerufene Beamte gab der stolze "Radler" an, sein hinterradgetriebenes Fahrzeug besitze zwei PS und fahre bis zu 30 Kilometer die Stunde.

Die Polizei zog das Wunderwerk dennoch aus dem Verkehr. Die Vorwürfe: keine Papiere und fehlender Versicherungsschutz fürs "Motor-Rad", und ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis. Das Rad wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt.