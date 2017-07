Fahrräder in Forst sind besonders begehrt

Diebstähle in Brandenburg

Fahrrräder im Wert von 7,1 Millionen Euro wurden 2016 in Brandenburg gestohlen. Trotzdem seien Raddiebstähle "kein Hauptschwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung", lässt der Innenminister ausrichten. Die rbb|24-Auswertung zeigt: Wer in Forst oder Eichwalde lebt, muss besonders gut aufpassen.

Erst vor kurzem traf es mal wieder einen Unglücklichen: "Mein geliebtes Trekkingrad der Marke Radon Sundet 9.0 Disc wurde geklaut", schrieb der Mann aus Forst (Lausitz) Ende Juni in einer Annonce auf "ebay Kleinanzeigen" und bot 50 Euro Belohnung für Hinweise. Bis heute scheint sich niemand gemeldet zu haben.

Die Erfolgschancen des Beklauten lassen sich ungefähr beziffern: Sie liegen bei gut fünf Prozent. So hoch lag die Aufklärungsquote der Polizei in Forst bei diesen Delikten im vergangenen Jahr. Pro 100.000 Einwohner wurden in keiner anderen Brandenburger Kommune mehr Fahrräder gestohlen. Das zeigt die Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Björn Lakenmacher.