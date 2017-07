Das Landgericht Berlin verhandelt seit Donnerstag gegen einen vorbestraften Hochstapler, der sich jahrelang als Rechtsanwalt ausgegeben und betrügerisch Gebühren verlangt haben soll. Dem 24-Jährigen, der Ermittlungen zufolge keinen Beruf erlernt hat, werden 348 mutmaßliche Straftaten zur Last gelegt.

Der Angeklagte erklärte zu Prozessbeginn am Donnerstag, er sei an einer Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung interessiert. Die Richter wollen am zweiten Verhandlungstag am Montag einen Vorschlag unterbreiten.

Allein in 275 Fällen soll der Angeklagte bei Amtsgerichten im ganzen Bundesgebiet Beratungshilfeanträge gestellt und sich wahrheitswidrig als Anwalt ausgegeben haben. Ziel sei es gewesen, später Gebühren zu kassieren.

Dem Angeklagten sei es gelungen, einige Amtsgerichte zu täuschen. Auf diese Weise habe sich der Mann zwischen 2014 und 2016 rund 4.800 Euro erschlichen. Derzeit verbüßt der 24-Jährige eine Gesamtstrafe von fünf Jahren Haft aus früheren Verfahren.