Bild: dpa/Bernd Wüstneck

Öko-Mode auf der Fashion Week - Bitteschön, Ihr neuer Bikini!

06.07.17 | 17:00 Uhr

Aussehen ist nicht alles - selbst nicht bei der Berliner Fashion Week. Bei immer mehr Labels rückt das Thema Umwelt in den Fokus. Im Funkhaus Nalepastraße präsentieren sich in diesem Jahr 180 Hersteller von Öko-Mode: Hosen aus Müll oder Schuhe aus Stein. Von Julia Vilsmann

Es ist Fashion Week in Berlin - internationale Einkäufer kommen in die Hauptstadt, um sich die Sommer-Kollektionen für das nächste Jahr anzuschauen. Die Grüne Mode spielt dabei eine immer größere Rolle. 180 internationale Labels zeigen fair produzierte Ökomode im Funkhaus Berlin in der Nalepastrasse.



Ein Trend bei der Grünen Mode ist Upcycling. Das spanische Label Wear your Waste – Trage Deinen Abfall - hat das Motto zum Namen gemacht: Die Bikinis werden aus alten Fischernetzen hergestellt. Die Stücke werden von unterschiedlichen Künstlern designed und haben zeitlose Muster, damit sie viele Sommer getragen werden können.

Plastik pur: Fischernetz

Der Planet blutet

Auch Bleed aus Oberfranken stellt aus alten Fischernetzen Badehosen und Bikinis her. Die sogenannten Geisternetze werden aus dem Meer gefischt, damit sich darin keine Tiere verfangen können und die Meere vom Plastikmüll befreit werden, erklärt Michael Spitzbarth, Gründer des Familienunternehmens: "Die Fischernetze werden eingeschmolzen, dann machen wir daraus Boardshorts und Bikinis." Aus dem eingeschmolzenen Material lasse sich zuerst ein Granulat herstellen und daraus das Garn.



Der 36-Jährige möchte Mode für junge sportliche Männer und Frauen machen, die gerne klettern, wandern oder surfen und denen ihre Umwelt nicht egal ist. Deshalb hat Michael Spitzbarth sein Label Bleed genannt. "Der Planet blutet aus durch die Produktion von Mode. Da muss man sich Meere, Strände und Flüsse weltweit anschauen, wie verschmutzt die sind. Wir haben auch ein riesiges Recycling Problem."

Michael Spitzbarth präsentiert eine aus alten Fischernetzen hergestellte Badehose

Zeitlose Farben

Michael Spitzbarth nutzt die Mode um aufzuklären, damit der Kunde das Konsumverhalten überdenkt. Mit Bleed möchte er eine Alternative bieten, indem die Jeans und Hemden aus ökologischer und nach dem "Global Organic Textile Standard" (GOTS) zertifizierter Baumwolle hergestellt werden: die Gürtel und Schirmmützen aus nachwachsendem Kork und die Badehosen aus recycelten Fischernetzen.



Besonders bei der Jeansproduktion in Polen wird weitgehend auf Chemikalien verzichtet und der Wasserverbrauch reduziert, indem die Waschungen mit Ozon durchgeführt werden und die Effekte mit einem Laser aufgetragen werden. Außerdem sind die Kollektionen zeitlos in gedeckten Farben: dunkelgrün, grau oder dunkelrot.

Mehr zum Thema Rianna + Nina Interview zur Berlin Fashion Week - "Berlin ist mehr als Streetstyle" Mode aus Deutschland hat auf der am Dienstag startenden Fashion Week ein besonderes Zuhause gefunden: den Berliner Mode Salon im Kronprinzenpalais Unter den Linden. Auch der Nachwuchs wird dort präsentiert. Dazu gehört das Berliner Label Rianna + Nina.



"Die Schuhe riechen dann nach Popkorn"

Turnschuhe aus Stein, Gummistiefel aus Lederresten, Holz oder Mais, auch das findet man auf der Ethical Fashion Show. Das Münchener Label NAT-2 sei experimentierfreudig, sagt Sebastian Thies, der in der sechsten Generation Schuhdesigner ist. "Wir haben es geschafft, Stein so dünn, biegsam und weich zu machen, dass die Schuhe genauso bequem tragbar sind wie Lederschuhe." Die Sohle ist laut Thies "eine Steinplatte, die so dünn geschnitten wurde, dass wir das mit einem Baumwollgemisch verbinden konnten." Dann sei das Material durch Hitze flexibel gemacht worden.



Recycelte Lederstücke, die zu klein sind, um sie noch zu verwenden, werden mit Gummi gemischt - daraus entsteht ein brauner Gummistiefel, der wie ein Lederschuh aussieht. Außerdem verwendet das Label Mais, den man nicht mehr für die Lebensmittelproduktion benutzen kann, erklärt Sebastian Thies. "Die Schuhe riechen dann nach Popkorn." Silberne Reflektorstreifen an den Turnschuhen werden aus Glassplittern hergestellt. Und auch die Turnschuhe aus Holz sind ein Recyclingprodukt, zudem aus nachhaltiger Forstwirtschaft. "Das Holz wird gelasert, um es weich zu machen." Dabei entstehen interessante Muster. Für diese innovativen Ideen bekam NAT-2 gerade den "German Brand Award".

Ein Unikat: Jeans-Weste von Karen Jessen

300 T-Shirts, 70 Jeans und drei Ledersofas nutzte Karen Jessen für ihre Upcycling-Diplomkollektion an der ESMOD - einer Berliner Kunsthochschule für Mode. 2012 gründete sie dann ihr Label Benu Berlin. Jessen verwendet immer noch benutzte Materialien und arbeitet sie so um, dass daraus tragbare Kunstwerke werden. Besonders gern arbeitet sie mit Jeans-Stoffen, sagt Jessen: "Es ist das Kleidungsstück was jeder trägt, was ich selber auch gerne trage und was eine spannende Geschichte hat. Es hat niemals das rebellische Stigma verloren. Und ein Kleidungsstück aus Jeans gewinnt an Wert, dadurch, dass es getragen wird und Patina bekommt."



Ihr Meisterstück in der neuen Kollektion ist eine Jeansweste, die sie selber aus vielen dünnen Streifen zusammengenäht hat. "Das sind Jeansbeine in Streifen geschnitten und dann einzeln wieder aufgesteppt in Farben und in Mustern. Bei dem Reißen entstehen Fäden, die dann zu dem Netz werden." Jeansspitze nennt Karen Jessen dieses Abfallprodukt, das sie zu einem edlen Netzkleid verarbeitet.

Will Öko-Mode zum Mainstream machen: Safia Minney

Konsumenten sollen moderner Sklaverei vorbeugen

Die Jeansweste ist ein Unikat und handgefertigt - so wertvoll, dass sie nicht verkauft, sondern vermietet wird. Zusammen mit der Berliner Designerin Philomena Zanetti ist Benu Berlin für das Mentoren-Programm der Interessenvertretung Fashion Council Germany ausgewählt worden, das auch vom Berliner Wirschaftsenat unterstützt wird. Auf der grünen Modemesse gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Diskussionen und Vorträgen. Safia Minney ist als Gründerin des britischen Labels People Tree eine Pionierin der fair produzierten Ökomode. Gerade hat sie ihr Buch "Slave to Fashion" herausgegeben, das sie auch auf der Ethical Fashion Show in Berlin vorgestellt hat. Sie ist zu den Fabriken gereist, in denen Männer, Frauen und Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, damit andere preiswerte Kleidung einkaufen können. "Während meiner Reisen nach Bangladesch, Kambodscha und Indien war die Erkenntnis besonders erschreckend, wie wenig Macht die Arbeiter in den Fabriken haben", sagt Minney. "Deshalb ist es so wichtig zu erkennen, dass die Konsumenten die Stimme haben, um zu verhindern, dass diese Menschen versklavt werden." Minney unterstützt als Managerin Po-Zu, eine britische Schuhmarke die Kokosnuss- und Ananasfasern sowie Kork verwendet. Die Turnschuhe werden in Portugal handgenäht.



In Zusammenarbeit mit Lucasfilm hat Po-Zu jetzt auch eine Star-Wars-Reihe aufgelegt: mit "Luke-Skywalker-Sneaker" und einem "Chewbacca-Fellstiefel". Damit ökologisch und fair produzierte Mode aus der Nische herauskommt und sich immer mehr dem Mainstream Markt öffnet. Sendung: Abendschau, 06.07.2017, 19.30 Uhr