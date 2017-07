Bild: rbb/ Julia Vismann

Highlights der Fashion Week in Berlin - Gewickelte Gürtel und eine Trendfarbe mit G

07.07.17 | 16:14 Uhr

Vier Tage Fashion Week - das sind 70 Modeschauen und 3.500 neue Kollektionen. Julia Vismann hat die wichtigsten Designer getroffen und herausgefunden, welche Farbe im Sommer 2018 Trend ist.



Auf der Fashion Week in Berlin kommt man an William Fan nicht vorbei. Der Berliner Mode-Salon im Kronprinzenpalais ist sein zweites Zuhause. Da ist es konsequent, dass er für seine Modenschau gleich sein altes Jugendzimmer aus den Nuller Jahren am Rand des Laufstegs aufgebaut hat: An den Stellwänden hängen Ausschnitte aus der Bravo und anderen Jugendzeitschriften. Daneben steht ein CD-Ständer, der alte Schreibtisch und sein Bett. Dazu läuft der Soundtrack seiner Jugend mit Heinz Rudolf Kunzes "Dein ist mein ganzes Herz" und "Supersonic" von Jamiroquai. Der Sohn chinesischer Einwanderer ist in Garbsen in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen. Er wünscht sich, dass die Jugendlichen von heute so mutig werden, wie er es damals war: "Ich will Leute ermutigen, Spaß zu haben und mit mehr Leichtigkeit an Dinge heranzugehen."

Susan Sarandon gehört zum Fankreis

Paillettenbesetzte Jackets hat William Fan entworfen und blauschimmernde Mäntel, die an Raumanzüge erinnern. Grüne und blaue Federboas wachsen den männlichen Models aus den Ärmeln wie Tentakel. "Früher hat man die Federboa von der Mutter genommen und sich umgeworfen", erinnert sich William Fan. Heute trägt er eine seiner weiten Jeans-Hosen mit aufgesetzten Taschen, die ringsum ausgefranst sind.



William Fan bringt den Pop zurück in die Mode: "Ich habe meinen Fankreis und ich bin leidenschaftlich - das steckt an," sagt der Designer, der vor allem von seinen deutschen Kunden lebt. Aber er hat auch internationale Fans wie die Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon. Sie nutzte den Besuch bei der Fashion Week in Berlin, um bei einer Flüchtlingsunterkunft in Wilmersdorf vorbeizuschauen, der sie im vergangenen Jahr zwei Tischtennisplatten gespendet hatte. Erst vor zwei Jahren hat William Fan seinen Abschluss an der Kunsthochschule Weißensee gemacht - jetzt startet er durch. Gerade wurde er vom Fashion Council Germany in ein Fellowship-Programm aufgenommen.

Inspiriert vom Ballett: Designer Hien Le

Der Berliner Designer Hien Le ist dagegen im Ausland erfolgreicher als in Deutschland. "Es ist schön, dass es in Deutschland eine Fashion Week gibt und wenn wir hier ansässig sind, dann ist es auch schön hier zeigen zu können", sagt er. "Aber um wirklich verkaufen zu können, gehen wir nach Paris." Für seine neue Kollektion hat er sich vom Ballett inspirieren lassen: Die Kleider sind aus fließenden Stoffen genäht, aus Seidengemisch und Baumwoll-Leinen. In Hien Les Entwürfen spielen kleine, schmale Gürtel eine große Rolle. Er erklärt: "Diesmal gibt es ganz viele Überweiten, ganz viele Wickelungen, Faltenlegungen und Gürtelungen. Das ist ein ganz feiner Gürtel, der extralang ist, der wird geknotet."

Greige mit Safrangelb

Die Trendfarbe des nächsten Sommers ist für den in Laos geborenen Designer eindeutig: greige. Hien Le beschreibt die Farbe als "eine Mischung aus Grau und Beige". Dazu setzen Safran-Gelb, Blautöne und Rosé Akzente. "Das ist ein ganz schönes Farbspektrum", findet er. Doch Hien Les roséfarbene, fließende Kleider wirken in der rauhen Location, in der er sie vorführt, allzu brav: Das abgerockte Kaufhaus Jahndorf in der Brunnenstrasse ist Hauptspielort für die Modeschauen der Fashion Week.

Sommermode mit Blick über Berlin

Überzeugender: die Show vom Label Lana Mueller auf der Dachterasse des Weekendclubs. Schnüre und Bänder an langen fließenden Kleidern, aus Spitze - mal in Cremeweiß, mal in Grünblau wie ein kalter Gebirgsfluss. Die Designerinnen Lana Mueller und Gelena Roizen sind begeistert von ihrer Location: "Das ist die perfekte Berliner Aussicht. Unsere Kollektion hat ein Urlaubsthema - und hier oben fühlt es sich so an wie in einer Strandbar!"



Die Designerinnen Lana Mueller and Gelena Roizen zwischen ihren Models

Die beiden hoffen, dass die Modebranche in Deutschland weiter wächst und "der Designerkreis noch mehr zusammenrückt und interagiert". Dass sich der Hauptsponsor der Fashion Week zurückziehen will und nur noch kleinere Modeinitiativen unterstützen wird, beunruhigt sie nicht: "Vielleicht ist es genau die richtige Zeit für einen Umbruch. Darauf haben Designer und die in der Industriebranche gewartet. Die Mode bleibt ja nicht stehen, vielleicht ist es eine nötige Veränderung." Sendung: Brandenburg Aktuell, 7.7.2017, 19:30 Uhr