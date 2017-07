Mode aus Deutschland hat auf der Fashion Week ein besonderes Zuhause gefunden: den Berliner Mode Salon im Kronprinzenpalais Unter den Linden. Die Mode von deutschen Labels und Designern zählt inzwischen zum Markenkern der Modewoche. Auch Nachwuchs wird präsentiert. Dazu gehört das Berliner Label Rianna and Nina, deren Mitgründerin Nina Kuhn dem rbb im Interview erklärt, was für sie die Modestadt Berlin bedeutet.

Innovativ, kreativ und vornedran: In Berlin arbeiten fast 24.000 Menschen in der Modebranche. Die Fashion Week soll in den kommenden Tagen einmal mehr zeigen, wo's langgeht - bevor im nächsten Jahr alles anders wird.

Nein, das auf gar keinen Fall. Aber Berlin ist auch nicht nur Streetstyle und so lässig, wie es auf den ersten Blick auch beschrieben wird. Klar, auf den Straßen sind die Leute eher so ein bisschen legerer oft angezogen und im Gegensatz, etwa zu Mailand, wird sich nicht so aufgerüscht. Trotzdem hat Berlin einen sehr individuellen Stil. Wenn man sich die Bandbreite der Designer anguckt, dann sind die alle sehr, sehr unterschiedlich und deswegen gibt es nicht nur den Berliner Stil.

Nina Kuhn: Das wird sich ja oft gefragt: Inwiefern ist Berlin eine Modestadt, auch im Vergleich zu Paris, London, New York. Ich muss sagen, für uns auf jeden Fall. Wir sind zum zweiten Mal im Berliner Mode Salon dabei und sehen auch, dass sich dort immer mehr tut. Es waren Einkäufer da aus Hongkong, aus London, aus New York. Wir haben tolle Kontakte knüpfen können und sehen zum Glück, dass die Branche auch immer mehr das Auge auf Berlin richtet. Insofern können wir unterschreiben: Berlin ist Modestadt und wird auch immer mehr zu einer international erkannten Modestadt.

Ihr Label 'Rianna + Nina' sticht ins Auge: Sie sind bunt, Ihre Kleider, Ihre Blusen, Ihre Röcke sprühen vor Farbe, da denkt man ein wenig an die achtziger Jahre, vielleicht ein wenig an Gianni Versace. Sie sagen selbst, Sie seien wie ein Ufo in Berlin gelandet. Wie würden Sie selbst Ihre Mode beschreiben?

Also der Ufo-Satz wurde witzigerweise von einer Kundin ausgesprochen, die unseren Laden auf der Torstraße betreten hat. Wir machen Einzelstücke aus Vintage-Stoffen und -Seidentüchern. Das rührt daher, dass Rianna, meine Partnerin, seit 2009 einen großen Vintage-Laden in Berlin hat und wir uns beide auf einer Vintage-Möbelmesse kennengelernt haben. Also Berlin und Vintage haben bei uns beiden schon immer eine große Rolle gespielt. Dementsprechend ist auch unser Label sehr an dem Thema interessiert.

Vintage steht für Mode aus vergangenen Jahrzehnten und aus denen werden in Berlin von Hand Einzelstücke produziert. Das sind Kimonos, das sind Kleider. Jetzt ist es allerdings so, dass wir aufgrund der großen Nachfrage uns dafür entschieden haben, nicht mehr nur Einzelstücke zu machen, sondern eine zusätzliche Zweitlinie zu zeigen. Und die wird auch am Mittwoch präsentiert. Das sind dann komplett eigene Prints, die wir entworfen haben. Aber bunt wird's auf jeden Fall wieder.