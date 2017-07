Weil in solchen Extremzeiten nicht alle Notfälle sofort bedient werden können, arbeitet die Feuerwehr die Notmeldungen dann nicht weiter nach Eingang ab, sondern teilt diese Meldungen für ihre interne Koordination in verschiedene Wichtigkeiten ein. "Die überflutete Stadtbücherei, wo wichtige Kulturgüter bedroht sind, hat dann eine höhere Priorität als der überflutete Vorratskeller eines Einfamilienhauses", sagt Feuerwehrsprecher Bernd Bruckmoser rbb|24 zur Erklärung.

Für die Vorsorge bei besonderen Wetterlagen nutzt die Feuerwehr den Deutschen Wetterdienst und die Unwettermeldungen und Regenwarnungen. Aufziehende Regenwolken lösten dabei noch keinen Alarm aus, sagt Bruckmoser. "Aber immer wenn der Wetterdienst warnt, etwa vor Starkregen, gibt der Lagedienst dies an die Feuerwehrdienststellen zunächst nur weiter." Wenn es dann regnet, gebe es zunächst auch keine Besonderheiten, sondern erst dann, wenn es zu einer hohen Auslastung der Feuerwehren für Einsätze komme.



In Zahlen könne man dies nicht ausdrücken, weil es immer davon abhängig sei, ob es an den Stellen dieser Einsätze dann ausreichend Einsatzkräfte gebe. Konzentriere sich der Regen an einer Stelle und die zuständige Feuerwache sowie die angrenzenden und Freiwilligen Feuerwehren seien schon im Einsatz, so werde für diesen Bereich der Alarmzustand ausgelöst.