Jahresbilanz 2016 - Berliner Feuerwehr musste öfter ausrücken als je zuvor

14.07.17 | 12:11 Uhr

Mehr Feuerwehreinsätze als je zuvor und unpünktliche Rettungswagen: Das ist die Bilanz der Berliner Feuerwehr für das Jahr 2016. Nur ein Drittel der Rettungswagen kommt pünktlich ans Ziel und mit Feuer haben die Einsätze am wenigsten zu tun. Von Ariane Böhm und Götz Gringmuth-Dallmer

Die Zahl der Einsätze der Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr auf mehr als 450.000 angestiegen. Das sind rund 50.000 mehr als im Vorjahr. In diese Zahlen gehen die Fahrten des Rettungsdiensts, der technischen Hilfsleistung oder Brandbekämpfung ein. Doch oft kommen die Fahrzeuge der Feuerwehr später als vorgesehen.

Nur rund 37 Prozent der Rettungswagen kommen im Jahr 2016 pünktlich an ihr Ziel; das ist gerade einmal ein Prozent mehr als im Vorjahr - das verbindliche Schutzziel für die Innenstadt lag bei 75 Prozent. "Längst reichen die vorhandenen und in den letzten Jahren nur minimal erhöhten Ressourcen nicht mehr aus, um die als Planungsgröße vereinbarten Schutzziele für die strategische Versorgung der Bevölkerung zu erreichen", schreibt Branddirektor Per Kleist im Jahresbericht der Berliner Feuerwehr. Der für die Feuerwehr zuständige Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte, dass in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in das Personal und die Ausstattung der Berliner Feuerwehr geplant seien. Nur so könne sie leistungsfähig bleiben. Ein erster Schritt sei bereits gemacht. Die Berliner Feuerwehr erhalte zusätzliche Mittel in Höhe von 15,4 Millionen Euro.

Weil am Wochenende nur wenige Notfallpraxen geöffnet haben, sind die Krankenhäuser in der Regel so stark ausgelastet, dass lange Wartezeiten entstehen. Viele Leute denken sich da, wenn ich die Feuerwehr rufe, komme ich schneller dran. Thomas Kirstein, Leiter Stab Kommunikation der Berliner Feuerwehr

Immer mehr Notfallrettungen

Notfallrettungen machen bereits mehr als 80 Prozent der Einsätze aus und die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Innensenator Geisel zufolge liegt das in Berlin vor allem am demografischen Wandel und der wachsenden Bevölkerung. Sprich: Immer mehr Menschen ziehen in die Hauptstadt und werden dort auch immer älter. Hinzu komme, dass das Gesundheitssystem nicht ausreichend aufgestellt sei, sagte Thomas Kirstein, Kommunikationschef der Feuerwehr Berlin, rbb|24. "Die hausärztliche Versorgung ist im Vergleich zu der Einwohnerzahl nicht gewachsen, aber die Menschen haben heute eine andere Anspruchshaltung, als noch vor 20 Jahren: Wenn zum Beispiel jemand mit einem starken grippalen Effekt eine halbe Stunde lang in der Telefonwarteschleife für den kassenärztlichen Notfalldienst hängt, wird derjenige früher oder später wahrscheinlich auch die Feuerwehr anrufen. Und dann werden wir tätig."

Notdienstpraxen als Alternative?

Eine Alternative dazu sind laut Kommunikationschef Kirstein die sogenannten Notdienstpraxen. Sie sind an Krankenhäuser angeschlossen und haben in der sprechstundenfreien Zeit, also an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen geöffnet. Dort sollen Vertragsärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV Berlin) oder Ärzte der Klinik in Kooperation mit der KV Berlin Patienten versorgen, bei denen kein dringender Behandlungsbedarf besteht. Die Rettungsstellen sollen dadurch entlastet und die Wartezeiten für die Patienten verkürzt werden. Wie die KV Berlin rbb|24 mitteilte, gibt es insgesamt 13 solcher Notdienstpraxen in der Hauptstadt. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) plane jedoch mit insgesamt 20 Portalpraxen, sagte die KV-Sprecherin weiter. Als Reaktion auf Kolats Plan, hatte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, Günter Scherer, in einem Interview gesagt, er glaube nicht, dass diese Anzahl nicht zu stemmen sei: "Wenn man 20 Portalpraxen besetzen wollte, müsste man den Ärzten eine extreme Belastung durch Notdienste zumuten, während man gleichzeitig beklagt, dass die Bereitschaft zur Niederlassung gering ist."

Das bestehende Notfallkonzept der KV Berlin befinde sich deshalb derzeit in der Prüfung, sagte die Sprecherin.

Schnell da, wenn es brennt

Was die Brandeinsätze der Berliner Feuerwehr betrifft, gibt es keinen so dringenden Handlungsbedarf. Die Zahl ist mit nur etwas mehr als 7.000 im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil geblieben und Verspätungen kommen im Innenstadtbereich nur selten vor. Mit 89,5 Prozent pünktlichen Brandeinsätzen hat die Feuerwehr ihr Schutzziel von 90 Prozent im Jahr 2016 fast erreicht.

Fakt ist somit: Entgegen der gängigen Vorstellung, machen Brände inzwischen nur noch einen sehr geringen Teil der Feuerwehrarbeit aus.