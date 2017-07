Bis zu fünf Zentimeter Wasser stehen nach den Regenfällen der vergangenen Tage auf Feldern in Brandenburg, klagen die Bauern. Deshalb kann vielerorts nicht geerntet werden. In Leegebruch hat sich die Lage entspannt. Nur wenige freuen sich über den Dauerregen.

Aus Sicht Wendorfs ist die Lage derzeit für 80 Prozent des Brandenburger Getreides kritisch. "Und mit jedem Starkregen sinkt die Qualität", zitierte ihn die "Märkischen Oderzeitung" am Mittwochabend. In Brandenburg steht Getreide auf einer halben Million Hektar Ackerland.

Die Feuerwehr in Brandenburg musste in der Nacht zu Donnerstag zu keinen weiteren wetterbedingten Einsätzen ausrücken, sagte die Behörde dem rbb. Bei der Hochwassergefahr in der Prignitz konnte hingegen noch keine Entwarnung gegeben werden: Für die Stepenitz in Wolfshagen und die Dömnitz in Pritzwalk gilt die Hochwasser-Alarmstufe 2 . Alarmstufe 1 gilt für die Stepenitz von der Dömnitzmündung bis Perleberg.

Arg gebeutelt ist die Gemeinde Leegebruch am nördlichen Berliner Stadtrand. Innerhalb eines Monats liegen Ortsteile zum zweiten Mal unter Wasser. "Das Problem ist, dass der Grundwasserspiegel in nur 20 Zentimeter Tiefe steht", sagte Bauamtschef Norman Kabuß. In der Folge sind schon wieder viele Haushalte von der Kanalisation abgeschnitten. Mit Pumpen werde seit Dienstag versucht, dass Wasser in einen Graben an der B96 zu drücken, damit es abfließen könne. "Ganz so schlimm wie Anfang Juli ist es nicht. Jedoch stehen auch wieder zahlreiche Keller unter Wasser", berichtete Kabuß.

Doch es gibt auch Branchen, die sich über den Dauerregen freuen - so etwa die Schifffahrt und die Brandenburger Teichwirte und Fischzüchter. Der viele Regen lasse den Schiffsverkehr auf den großen Flüssen buchstäblich fließen, hieß es vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Brandenburg an der Havel.

Und der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg, Lars Dettmann, sagte, durch die Niederschläge bekämen die Fische zur Genüge Frischwasser von oben. Überschwemmte Wiesen in der Nähe von Seen böten ihnen zusätzliche Nahrung. Und weil ausgetrocknete Zuläufe von Tümpeln zu Teichen und Flüssen wieder unter Wasser stehen, könnten Fische wieder wandern.