Mopedschrauber löst offenbar Feuer in Lagerhallen aus

Brand in Fürstenwalde

Drei Lagerhallen in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind in Flammen aufgegangen. Die Polizei sprach am Samstagnachmittag von einer Gesamtfläche von 3.600 Quadratmetern.

Ausgelöst haben soll den Brand ein Mann, der in einer der Hallen an seinem Moped hantierte. Dabei sei es wohl zu einer Stichflamme gekommen, hieß es. Gegen den Mann wird wegen Brandstiftung ermittelt. Über das Ausmaß des Schadens machte die Polizei bislang keine Angaben.