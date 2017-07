Ein gesuchter Gewalttäter ist zwei Tage nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel gefasst worden. Der 26-Jährige sei nach dem Hinweis eines Bürgers am Mittwochmorgen im Stadtteil Kirchmöser in der Nähe des Bahnhofs festgenommen worden, teilte die Polizeidirektion West mit. Der Mann habe dabei keinen Widerstand geleistet.