Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Gewalttäter, der am Montag aus dem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel geflüchtet ist. Der 26-Jährige sei am Morgen seinem Bewacher auf dem Klinikgelände entkommen und weggelaufen, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Nach Angaben der Polizeidirektion West war der 26-Jährige unter anderem wegen Gewaltdelikten ins Gefängnis gekommen. Er soll Kontakte in den Raum Cottbus haben.

Der Gesuchte sei seit 2015 im Maßregelvollzug untergebracht, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums. Grundlage sei eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit.

Zu der Behandlung in der Einrichtung gehörten Lockerungen wie der begleitete Ausgang auf dem Klinikgelände, erklärte der Sprecher. Diesen habe der Mann nun genutzt, um über einen Zaun zu flüchten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Flüchtigen, warnt aber davor, den 1,87 Meter großen Mann selbst anzusprechen. Stattdessen sollten Zeugen sofort die Polizei informieren.

Sendung: Antenne Brandenburg, 17.07.2017, 19 Uhr