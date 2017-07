Die Böden sind aufgeweicht, und es regnet fleißig weiter. In Brandenburg stehen Straßen unter Wasser; in Berlin waren am Dienstag zwei U-Bahn-Linien unterbrochen. Und einige Bäume haben bereits ihren Halt verloren.

rbb Spezial | 20:15 Uhr im Live-Stream und im rbb Fernsehen: "Land unter - Regenchaos in Berlin und Brandenburg"