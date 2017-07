Am Mittwochmorgen nun schlugen Einsatzkräfte zu: Rund 300 Beamte - darunter ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und Beamte der Bereitschaftspolizei - durchsuchten Wohnungen in Berlin und, wie es am Morgen hieß, auch in Brandenburg.



In Berlin erstreckten sich die Razzien vor allem auf Neukölln, wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte. Hier waren Kräfte an Thomasstraße und am Mittelweg im Einsatz. Die beiden Verdächtigen wurden nach ersten Informationen in diesen beiden Neuköllner Straßen festgenommen.