Oh Gott, der arme Finder! Er ist so ehrlich und nun wird ihm das Amt den Betrag "abnehmen", beim Hartz 4 gegenrechnen, 3 Monate kein Geld vom Amt - wech isses. Und der Ärger dabei - das wird sicher wie üblich in D böse Folgen haben für den Ehrlichen.



Da gibts also Menschen, denen das Fehlen von 40.000 in kleinen Einheiten nicht auffällt, die sowas an den Baum stellen... und da gibt es welche, die von 362 Euro leben, ehrlich sind und doch nie wieder auf die - hier wörtlich - Beine kommen... und die geschenkten 1000 Euro sicherlich abgeben müssen :-(



Traurig traurig...