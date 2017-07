Einbruch in Berliner Bode-Museum

Es war einer der spektakulärsten Diebstähle in der Berliner Kriminalgeschichte: Ende März drangen Unbekannte ins Bode-Museum ein und stahlen eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze. Jetzt hat die Polizei Material von Überwachungskameras veröffentlicht.

Die am Dienstag ins Internet gestellten Bilder zeigen drei schwarz gekleidete Menschen mit verhüllten Gesichtern am S-Bahnhof Hackescher Markt. Die Diebe waren von der Gleisbrücke aus in das Museum eingebrochen.

Für zielführende Hinweise lobte die Polizei eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. Sie hofft, dass jemand die Gezeigten erkennt oder weiß, wer die Tatwerkzeuge kaufte.