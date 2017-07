Ein Preis ging auch an den WDR für ein Projekt zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, in dem fast eintausend Kandidaten interviewt worden waren. Außerdem wurde der Hessische Rundfunk für ein Angebot an Gehörlose ausgezeichnet: Eine Dolmetscherin übersetzt hier Konzerte in Gebärdensprache. Ausgezeichnet wurde auch die Facebook-Gruppe "#ichbinhier", deren Mitglieder sich gezielt in Debatten einschalten, in denen Hass die Oberhand gewonnen hat.

Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für hochwertige Internet-Angebote.