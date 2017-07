Hüpfen übers Gummiband, Bockspringen, Himmel und Hölle: Bewegungsspiele aus Omas Zeiten tun auch der neuen Generation gut. Und man kennt sie in aller Welt. Deshalb gibt es die Broschüre "Spielend im Freien" jetzt auch für türkische und arabische Familien in Berlin.

Kinder sollten sich viel im Freien bewegen – das gilt ganz besonders im Zeitalter allgegenwärtiger Bildschirme und Handys, die zum Stillsitzen und "Glotzen" verleiten. Wer nicht mehr weiß, welche Spiele man draußen ohne großen Aufwand spielen kann, der wird jetzt auch in arabischer und türkischer Sprache informiert. Die Broschüre "Spielend im Freien. Spiele aus alten Zeiten neu entdecken" für Kinder ab fünf Jahren gibt es jetzt auch in diesen beiden Sprachen. Die deutsche Ausgabe der Techniker Krankenkasse von 2012 wurde neu aufgelegt und übersetzt, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag mit. Die empfohlenen Spiele seien in vielen Teilen der Welt bekannt.