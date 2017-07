Audio: rbb | 20.07.2017 | Phil Beng

Im polnischen Kostrzyn - Woodstock-Festival soll auch ohne deutsche Hilfe stattfinden

20.07.17 | 17:36 Uhr

Deutsche Rettungskräfte will die polnische Regierung beim "Woodstock" in Kostrzyn diesmal nicht dabei haben. Die Veranstalter wollen sich davon aber nicht entmutigen lassen. Nach dem Willen eines CDU-Politikers soll sich nun sogar der Bundespräsident einschalten.

Auch nachdem deutsche Feuerwehren und das Technische Hilfswerk vom diesjährigen Festival "Haltestelle Woodstock" ausgeladen wurden, halten die polnischen Veranstalter an dem Musikspektakel in Kostrzyn fest. Es soll wie geplant in zwei Wochen beginnen, teilten die Veranstalter heute auf einer Pressekonferenz in Zielona Góra mit.

Deutsche Rettungskräfte aus Sicherheitsgründen ausgeladen

"Jetzt erst recht" - so könnte man die Ansage des Festival-Organisators Jurek Owsiak zusammenfassen. Ob mit oder ohne deutsche Einsatzkräfte, das Woodstock beginne auf jeden Fall wie vorgesehen am 3. August. Schon im Vorfeld hatte es geheißen, das Festival-Team respektiere die professionelle Kompetenz der polnischen Feuerwehrkommandanz, die die deutschen Kollegen Ende vergangener Woche ausgeladen hatte.



Als Grund wurde genannt, dass man nicht für ihre Sicherheit garantieren könne. In diesem Jahr sehen polnische Behörden eine erhöhte Terrorgefährdung für das Event mit hunderttausenden Besuchern. Allerdings hat die nationalkonservative polnische Regierung auch schon in den vergangenen Jahren versucht, das Festival zu torpedieren. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte der "Märkischen Oderzeitung": "Ich bedauere diese Entscheidung Warschaus außerordentlich, gibt es doch hier an der Oder seit Jahren eine eingespielte grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren." Bei Großveranstaltungen seien erhöhte Gefährdungspotentiale ohnehin nicht ausgeschlossen. "Gerade bei de facto landesübergreifenden Veranstaltungen, wie dem Festival, scheint es angezeigt, der Gefahrenlage durch gute Zusammenarbeit gemeinsam zu begegnen."

CDU-Abgeordneter schreibt Offenen Brief

Der Ostbrandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz hatte sich zudem in einem offenen Brief an Bundespräsident Steinmeier gewandt. Darin rief er den Bundespräsidenten auf, seine diplomatischen Kontakte und das Gewicht seines Amtes zu nutzen, um für eine Verständigung im Streit zu sorgen. Das polnische Woodstock gibt es seit über zwanzig Jahren, seit 2004 findet es in Kostrzyn (Küstrin) nahe der deutschen Grenze statt. Bands wie die Toten Hosen, Kaiser Chiefs, Manu Chao oder The Bosshoss traten dort auf. Der Eintritt ist frei, die Kosten werden von einer Stiftung getragen.