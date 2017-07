Der tagelange Regen in Brandenburg wirkt sich auch auf die Festival-Laune im Land aus: Beim großen Helene Beach Festival bei Frankfurt (Oder) hat sich für viele Besucher die Anreise verzögert, wie die Organisatoren zum Start am Donnerstag mitteilten. Dennoch gehe man davon aus, dass in diesem Jahr wie in den beiden Vorjahren wieder 25.000 Musikfans ins Grenzgebiet kommen [ mehr Infos auf fritz.de ].

Der Regen hatte schon beim Aufbau der Bühnen und Versorgungsanlagen Probleme gemacht, so dass Straßen und Wege verdichtet und Wasser abgepumpt werden mussten. Das Festival findet unmittelbar am Strand des Helenesees statt. Am Dienstag habe es gar einen Stopp der Arbeiten gegeben, hieß es. Das Musikfestival mit Acts wie "Sportfreunde Stiller" und "Gestört aber Geil" dauert bis zum 30. Juli. Die Karten seien ausverkauft. Auf den sieben Bühnen am See sollen rund 120 Künstler auftreten.