Klimawandel in Berlin und Brandenburg

Ende April erfroren in Werder fast alle Süßkirschen - sie waren weit ausgetrieben, weil es zuvor viel wärmer war als in früheren Jahrzehnten. Das zeigen Messreihen des Deutschen Wetterdienstes, die rbb|24 ausgewertet hat. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Von Daniel Marschke