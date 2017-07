Rund 80 Feuerwehrleute haben seit den Vormittag einen Großbrand in Berlin-Niederschönhausen bekämpft. Aus noch unbekannter Ursache war dort eine Lagerhalle in Brand geraten. Explodierende Gasflaschenn erschweren die Löscharbeiten.

In einer etwa 1.000 Quadratmeter großen Lagerhalle im Berliner Bezirk Pankow ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen.



Die Feuerwehr war noch am Mittag mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort, wie sie dem rbb mitteilte. Am Einsatzort in der Grumbkowstraße im Stadtteil Niederschönhausen seien unter anderem auch Gasflaschen explodiert.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Halle von einem Autoersatzteilehändler genutzt. Derzeit bemühten sich die Einsatzkräfte darum, zu verhindern, dass das Feuer die gesamte Halle erfasst, sagte Feuerwehrsprecher Bernd Bruckmoser rbb|24. Verletzt wurde offenbar niemand, wie es hieß. Zur Ursache des Brandes gibt es noch keine Erkenntnisse.

Sendung: RadioBERLIN, 24.07.2017, 12.00 Uhr