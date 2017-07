Bild: imago/Imagebroker

Internationaler Tag des Kusses am 6. Juli - Am Anfang war der Kuss - am Ende auch

06.07.17 | 11:54 Uhr

"It Started With A Kiss" sangen Hot Chocolate 1992 und sie wussten, wovon sie sangen. Denn Küsse haben seit jeher große Bedeutung - sie gelten als Ausdruck von Liebe und Freundschaft. Aber nicht immer ist die Sache mit dem Küssen so einfach ...



Richtig küssen

Der Großteil der Menschheit schließt beim Küssen die Augen. Nur drei Prozent der Frauen, immerhin aber 37 Prozent der Männer küssen mit geöffneten Augen. Wie es wer tut, weiß wohl nur der- oder diejenige selbst. Die Deutschen, so wird es immer wieder gemeldet, sollen nicht wirklich begnadete Küsser sein. Angeblich küssen sie nicht "richtig", weil sie den brüderlich-schwesterlichen Kuss bevorzugen. Beim ersten Kuss – der selten in der eigenen Wohnung stattfindet – sind viele zwischen 12 und 13 Jahre alt. Wer nicht weiß, wo er zum Küssen hin soll, dem hilft das Hauptstadtportal des Berliner Senats mit den "12 besten Orten zum Knutschen". 36 Prozent der Deutschen finden übrigens, dass Küssen schon bei der ersten Verabredung erlaubt ist.

Küssen verboten

Es gibt tatsächlich Gesetzte, die das Küssen zu reglementieren versuchen: Im US-Bundestaat Michigan ist es etwa verboten, seine Frau an einem Sonntag zu küssen, in Wisconsin besteht Kussverbot in Zügen. In Frankreich sind Küsse auf Bahnübergängen verboten. Ein generelles Kussverbot in der Öffentlichkeit herrscht auch in Indonesien, Indien, Dubai, Malaysia und Russland. Vor allem in islamischen Ländern sollten Liebende, egal ob homo- oder heterosexuell, sich in der Öffentlichkeit mit dem Austausch von Zärtlichkeiten zurückhalten. Aber auch anderenorts wird öffentliches Küssen nicht gern gesehen und gehört ausschließlich hinter die eigenen vier Wände, wie etwa in Japan oder China.

Bedeutende Küsse

Der Bruderkuss zwischen Erich Honecker und Leonid Breschnew am 30. Jahrestag der DDR im Oktober 1979 gehört zu den historisch bedeutendsten Küssen. Ein Kuss zwischen Madonna und Britney Spears bei den MTV Awards im Jahr 2003 zählt hingegen zu den aufsehenerregendsten. In Berlin knutschte der Regierende Bürgermeister Wowereit 2004 öffentlich die Komikerin Désirée Nick und wurde so zum Stadtgespräch. Für Aufsehen sorgte auch der handgestoppte Hochzeitskuss von Prinz Charles und Prinzessin Diana mit wimpernschlagschnellen 0,4 Sekunden. Sein Sohn Prinz William machte seine Sache besser. Er und Herzogin Catherine bezauberten mit 1,1 Sekunden die ganze Welt. Spitzenreiter sind allerdings die Niederländer: Stolze 5,25 Sekunden knutschen Prinz Willem-Alexander und seine Máxima vor laufenden Kameras.

Rekordverdächtige Küsse

2009 reiste der Bayer Michael Basting nach Berlin, um den Weltrekord im Schnellküssen zu gewinnen. Er schaffte 111 Frauen pro Minute (FpM) und erlangte dadurch einen Eintrag ins Guinnes-Buch. Und es gibt noch mehr Superlative in Sachen Kuss: Der längste Kuss dauerte 33 Stunden und der größte simultane Kuss fand in Mexico City statt, als sich 2009 am Valentinstag fast 40.000 Paare gleichzeitig küssten. In Asien gibt es immer wieder Massenhochzeiten inklusive Hochzeitskuss. In Südkorea ließen sich 2015 3.800 identisch gekleidete Paare trauen. Der Rekord für den längsten Unterwasserkuss hält ein japanisches Paar mit 2 Minuten 18 Sekunden und Publikumsliebling Florian Silbereisen hält den Rekord für die meisten Küsse im Fernsehen. Er küsste 80 Frauen in drei Minuten. Im Film "You're In The Army Now" küssen sich die Hauptdarsteller Jane Wyman und Regis Toomey rekordverdächtige Drei Minuten und fünf Sekunden.

Krankmachende Küsse

Viele Tierbesitzer küssen ihre Vierbeiner ganz ungehemmt. Doch aus "rein hygienischer Sicht sollte man zum Beispiel seinen Vierbeiner nicht auf die Schnauze küssen. Immerhin steckt der seine Nase überall hinein: Schmutz, Kot, Abfall", erklärte Dr. Bianca Stützer, Expertin für Gesundheitsvorsorge in der "Apotheken Umschau". Es folge zwar nicht zwangsläufig eine Krankheit – dass Erreger von Hund oder Katze auf den Menschen wandern, ist aber möglich. Das nennt man dann heißt dann Zoonose. Ein neuer Trend unter japanischen Teenagern ist das gegenseitige so genannte Augapfel-Lecken ("Eyeball Licking"). Dabei lecken sich die Jugendlichen mit der Zunge über das offene Auge. Naja, wem’s gefällt. Mediziner warnen jedoch vor dieser Praktik, da der Kontakt mit der Zunge schnell Bindehautentzündungen auslösen kann. Nicht küssen aus Rücksicht sollte man Philemaphobiker – das sind Menschen, die Angst vor Küssen haben.

Heilende Küsse

Durch die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Dopamin kann Küssen gegen Schmerzen helfen. Auch die Reduzierung des Stresshormons Kortisol trägt zum Glücklichsein bei und entspannt. Bei innigen Küssen steigt der Blutdruck auf 180, der Puls verdoppelt sich, Kreislauf und Stoffwechsel werden angeregt. Laut österreichischen Wissenschaftlern verbrennt man beim Küssen ähnlich viele Kalorien wie ein Jogger auf 100 Metern – dafür muss man allerdings mindestens zehn Minuten lang die Lippen aufeinander pressen. Wer regelmäßig knutscht, spannt in Gesicht und Hals sogar über 30 Muskeln an, was wiederum für eine gute Durchblutung der Haut sorgt. Das Ergebnis: Der Teint strahlt und Falten werden gemildert.

Besungene Küsse

"Kiss!" als Imperativ wusste schon 1986 Prince zum Einsatz zu bringen, "Rote Lippen soll man Küssen" trällerte Cliff Richard 1989, "Don't talk, just kiss" befahl Right Said Fred 1992. "It Started With A Kiss" sangen Hot Chocolate in diesem Jahr. Ganz anders sahen das – ebenfalls 1992 - die Prinzen mit "Küssen verboten" und landeten einen Hit in Anlehnung an Helga Feddersens "Gib mir bitte keinen Kuss" aus den 80er Jahren. Aber Küsse gehen auch heute noch als Hit: Kate Perry provozierte 2008 mit "I kissed a Girl". Die US-Sängerin Pink wurde noch 2012 noch dramatischer und bettelte in "Blow Me (One Last Kiss)" um einen letzten Kuss.

