Interview | Rettungsschwimmer DLRG - "Kinder ertrinken immer leise"

21.07.17 | 12:51 Uhr

Im Juni starb ein junger Tourist, nachdem er in die Berliner Spree gesprungen war. Am Mittwoch ertrank ein 15-Jähriger im Weißen See. Umstehende konnten nicht helfen. Ein DLRG-Rettungsschwimmer verrät, was auch nicht ausgebildete Retter tun können.



rbb|24: Wie oft haben Sie als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schon jemanden aus dem Wasser geborgen?

Frank Villmow: Ich schätze mal, bei 2.000 Einsätzen war ich dabei.

Was kann ein ausgebildeter Rettungsschwimmer wie Sie, was Otto Normalschwimmer nicht kann?

Ein Rettungsschwimmer kann erst einmal die Gefahr einschätzen. Man ist in der Lage, eine Person zu retten, die vergleichbare körperliche Ausmaße wie man selbst hat. Ein 15-jähriger Rettungsschwimmer kann also keinen kräftigen 40-jährigen Mann retten, aber er kennt zumindest die Abläufe und weiß, wie er eine Rettungskette in Bewegung setzen muss.

Und was macht er im Notfall, wenn er körperlich nicht in der Lage ist, zu helfen?

Erstmal: Er bringt sich selbst niemals in Lebensgefahr. Ein Rettungsschwimmer springt beispielsweise auch nicht in eisiges Wasser. Denn da weiß man, dass man nur zwei, drei Minuten überlebt. Er kann aber Hilfe organisieren oder sich mit anderen zusammenschließen, wenn die Person in Not zu schwer oder er unsicher ist. Rettungsschwimmer können auch andere Badegäste auffordern, eine Person gemeinsam aus dem Wasser zu holen. Außerdem muss die Rettungskette anlaufen: Die Feuerwehr und die DLRG müssen alarmiert werden. Das ist das Allerwichtigste. Denn auch wenn der Ertrinkende aus dem Wasser raus ist, muss er medizinisch versorgt werden. Es muss ja auch das sekundäre Ertrinken verhindert werden. Wenn jemand beim Untergehen, also dem primären Ertrinken, Wasser geschluckt hat, muss alles im Krankenhaus abgeklärt werden, damit es nicht zum sekundären Ertrinken kommt und die Person 24 Stunden später stirbt.

Wie sollten sich nicht ausgebildete Helfer verhalten?

Man kann immer die Feuerwehr anrufen. Außerdem kann man andere mobilisieren. Also am Strand rufen: 'Da hinten ertrinkt einer, lasst uns versuchen zu helfen!' Vielleicht ist ja jemand dabei, der helfen kann.

Gibt es große Unterschiede bei der Rettung in See und Schwimmbad?

Im Schwimmbad ist es immer einfach, weil ich die Person in der Regel sehe. Aber die Havel oder auch die meisten anderen Gewässer in der Region sind meist trüb. Es muss also erstmal gemerkt werden, dass da jemand weg ist, dann muss er oder sie unter Wasser gesucht werden - und dabei geht meist viel Zeit verloren. Der Ertrinkende muss ja gefunden werden.



Zur Person DLRG-Retter seit 1972 - Frank Villmow Frank Villmow ist seit 1972 Rettungsschwimmer und Mitglied der DLRG. Er war Landeseinsatzleiter und ist inzwischen der Leiter der Verbandskommunikation.



Wenn man denjenigen dann gefunden hat, schlagen die meisten Ertrinkenden um sich und bringen ihre Retter auch dadurch in Gefahr?

Ich bin seit fast 40 Jahren im Rettungsdienst und habe es bisher zwei Mal erlebt, dass jemand um sich geschlagen hat. Die Menschen halten sich an einem fest. Der Ertrinkende hat Todesangst und will gerettet werden. Als Retter muss man verhindern, dass man in die Situation kommt, sich nicht mehr aus der Umklammerung lösen zu können. Aber das sind Sachen, die man als Rettungsschwimmer lernt.

Wie merkt man denn, dass jemand wirklich in Not ist? Rufen Ertrinkende im Regelfall laut um Hilfe?

Nein. Eben nicht. Das ist ja der große Irrglaube. Das Ertrinken, wie man es im Fernsehen sieht, gibt es fast nie. Ertrinken findet leise statt. Wenn jemand ins Wasser fällt, der nicht schwimmen kann, dann kommt es schon zu Hilferufen und Bewegung. Aber der klassische Badetod ist still: Da hat jemand beim Schwimmen einen Herzanfall oder ist entkräftet und geht einfach unter. Insbesondere Kinder ertrinken immer leise. Deshalb plädieren wir immer dafür, dass Eltern in der Nähe ihrer Kinder bleiben, bis diese wirklich sicher schwimmen können. Es geht nicht, dass Eltern 50 Meter entfernt eine Bratwurst essen und das Kind spielt unbeobachtet im Wasser.

Hat sich die Situation irgendwie verändert? Können die Menschen wirklich weniger gut schwimmen?

Wir hatten schon im vergangenen Jahr massiv Probleme, weil Menschen, die aus anderen Ländern kamen, ertrunken sind. Viele von ihnen können, das muss man einfach sagen, nicht richtig oder gar nicht schwimmen. Denn sie hatten in ihren Herkunftsländern oftmals gar nicht die Chance, schwimmen zu lernen.

Ein Rettungsschwimmer übt die Bergung einer entkräfteten Schwimmerin

Das heißt, viele über- oder verschätzen sich hinsichtlich ihrer schwimmerischen Fähigkeiten?

Ja, sie sehen das Wasser nicht als Gefahr an, weil sie noch nie geschwommen sind. Viele denken dann: 'Es wird schon funktionieren.' Das tut es aber leider nicht.

Mehr zum Thema Berliner Spree ist kein Badegewässer - Warum ist Baden in der Spree so gefährlich? Die Berliner Spree scheint verlockend, doch Baden ist tabu.

Immer wieder wird ja auch betont, dass Kinder immer schlechter Schwimmen können…

Sie können nicht sicher schwimmen. Das Problem ist, dass viele Eltern denken, dass das Seepferdchen bedeutet, dass die Kinder richtig schwimmen können. Aber das ist nicht so. Das Seepferdchen bedeutet, dass derjenige sich unter optimalen Bedingungen im Schwimmbecken einige Meter über Wasser halten kann. Wir sagen immer, dass der alte klassische Freischwimmer, das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, die mindeste Voraussetzung für richtiges Schwimmen ist.

Sind die vielen unbeaufsichtigten Badestellen in Berlin und Brandenburg ein Problem?

Natürlich. Aber wir können ja nicht alle beaufsichtigen. Sowohl der Staat als auch der DLRG haben ja begrenzte Möglichkeiten. Die Bevölkerung sollte lieber nur da ins Wasser gehen, wo eine Aufsicht ist. Dazu wird es aber wohl nie kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Prieß