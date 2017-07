Bild: imago/Seeliger

"Die Leute brüllen uns an oder werden beleidigend" - Gaffer, Pöbeleien und Gewalt: Berliner Sanitäterin über ihren Alltag

05.07.17 | 14:04 Uhr

Selbst mit Blaulicht haben Rettungswagen in Berlin oft Probleme durchzukommen, weil die Rettungsgasse fehlt. Am Einsatzort stören Gaffer, Rettungskräfte werden teils sogar bepöbelt oder bedroht. Über die schwierigen Arbeitsbedingungen berichtet eine Berliner Sanitäterin im Interview.

rbb: Nach dem Unfall in Bayern mit 18 Toten auf der A9 klagt die Berliner Feuerwehr, dass es in Berlin mit den Rettungsgassen an sehr vielen Stellen nicht klappt. Wie sehen Ihre Erfahrungen als Rettungssanitäterin aus?

Sanitäterin (möchte anonym bleiben): Das Problem ist, dass vielen Leuten die Rettungsgasse nicht bekannt ist. Man merkt das sehr stark, wenn man Einsätze hat – egal wo. Vor allem auf der Autobahn ist die Rettungsgasse besonders wichtig. Da funktioniert es aber meistens nicht. Manchmal ist man tatsächlich überrascht, wenn es doch mal klappt. Aber die meisten Leute gehen, wenn sie im Stau stehen, nicht davon aus, dass dort ein Rettungswagen durch muss. Das ist vor allem auch auf der Stadtautobahn so, obwohl da gerade das Problem ist, dass die Berliner Feuerwehren und die Rettungsdienste relativ viel zu tun haben. Das heißt, man kann auch mal ans andere Ende der Stadt geschickt werden. Und wenn dann Stau ist, kommt man meistens sehr schlecht durch und braucht umso länger.

Sind Sie schon einmal beschimpft oder angegriffen worden im Rahmen Ihres Einsatzes?

Sowohl als auch. Man wird sehr oft von den Menschen angebrüllt oder sie versuchen aus Neugierde zu gucken. Man wird häufig angesprochen, ob man nicht zum Beispiel das Auto [den Rettungswagen; Anm. d.Red.] zur Seite fahren könnte. Oder man wird angebrüllt, dass man nicht ausreichend hilft. Man würde ja nur rumstehen.

Was machen Sie, wenn die Straßen blockiert sind und Gaffer den Weg versperren?

Wir können tatsächlich nicht viel machen – gerade auch wenn Stau ist. In der Stadt weichen wir gerne mal in den Gegenverkehr aus, einfach weil die Autos dort besser zur Seiten fahren können. Wir wissen natürlich auch, dass es in der Stadt sehr eng ist und die Autos schlecht ausweichen können. Deswegen versuchen wir schon, den Weg zu finden, der am angenehmsten für alle Beteiligten ist. Auf der Autobahn ist es einfach schwierig, da muss man einfach warten, bis die Leute aus dem Weg fahren. Wenn Menschen uns angreifen, alarmieren wir meistens die Polizei, damit sich die Situation beruhigt. Wir als Rettungskräfte sind darauf fokussiert, dass wir erstmal den Menschen helfen müssen, denen es nicht gut geht. Wir können nicht noch mit den anwesenden Leuten sprechen und uns um die kümmern.

Warum denken Sie, dass Autofahrer keine oder schlecht Rettungsgassen bilden können?

Ich muss von mir aus sagen: Bei zwei Führerscheinen, die ich gemacht hab, wurde das Thema Rettungsgasse angesprochen. In den letzten Jahren wird das Thema in den Fahrschulen auch häufiger thematisiert. Allerdings wissen einige Leute nicht, dass sie zum Beispiel über die rote Ampel fahren dürfen, wenn im Straßenverkehr ein Rettungsfahrzeug hinter ihnen steht. Wenn kein weiteres Fahrzeug kommt, kann man - auch wenn man abbiegen will - langsam in Schrittgeschwindigkeit über die Kreuzung fahren. Man muss halt einfach nur versuchen, den Weg zu räumen. Da hilft es auch nicht auf die Mittelinsel zu fahren, weil der Platz zwischen dem Pkw so gering ist, dass man mit dem relativ breiten Rettungswagen nicht durchkommt.

Was macht man, falls man geblitzt wurde?

Man kann die Bußgeldstelle anschreiben, dass man an diesem Tag zu dieser Uhrzeit einem Rettungswagen ausgewichen ist. Am besten gibt man noch an, ob es ein Wagen der Feuerwehr oder ein anderer Einsatzwagen war und in welche Richtung er gefahren ist. Die Feuerwehr dokumentiert alle Einsätze, die mit Blaulicht losgeschickt werden.

Treffen Sie vermehrt auf Gaffer?

Es nimmt immer mehr zu. Die Hemmschwelle ist gesunken. Die Leute kommen auf einen zu, brüllen uns an oder werden beleidigend. Es kommt häufiger vor, dass sich die Menschen mit ihren Smartphones daneben stellen und filmen, was uns sehr stark in der Arbeit behindert.

Wie begegnen Sie solchen Menschen? Lernt man das in der Ausbildung?

Man lernt es nicht in der Ausbildung. Da wird auch leider wenig darauf eingegangen. Man weiß, dass es das gibt. Es hängt auch von den Ausbildungen ab, die es im Rettungsdienst gibt. Es gibt die dreimonatige Qualifikation zum Rettungssanitäter und die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. In diesen drei Monaten beziehungsweise drei Jahren muss man sich zunächst das medizinische Pensum aneignen. Was während eines Einsatzes passieren kann, wird leider nicht so viel mit eingebracht. Das Problem ist, dass man es schlecht nachstellen kann. Bei den Übungen wird auch schon ein gewisser Störfaktor eingebracht, um die Leute darauf vorzubereiten – aber das funktioniert nicht wirklich. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber eine gewisse Routine in dem Job an. Die Sachen sind immer relativ ähnlich, wodurch man sich mit den medizinischen Sachen schon gut auskennt und die richtige Lösung weiß. Das Problem mit den Gaffern stellt einen jedes Mal vor eine neue Situation. Da kann man sich nie ganz darauf verlassen, was es sehr schwierig macht. Wenn es zu Gewalt kommt, verlassen wir uns immer auf die Polizei und verbarrikadieren uns gegebenenfalls im Fahrzeug. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir mit Waffen bedroht worden sind.

Sollte es Ihrer Meinung nach Teil der Ausbildung werden, wie man sich in solchen Situationen am besten verhält?

Es sollte nicht direkt in der Ausbildung gemacht werden, sondern im Rahmen von Fortbildungen. Wir sind dazu verpflichtet, dass wir im Jahr 30 beziehungsweise 50 Fortbildungsstunden haben. In der Ausbildung muss man sich mehr auf den medizinischen Teil konzentrieren. Dieses Einsatzspezifische lernt man natürlich mehr, wenn man auch auf der Straße arbeitet. Andererseits ist es auch ganz gut, wenn man einen Selbstverteidigungskurs oder ähnliches macht. Es geht hierbei ja nicht darum, den anderen zu verletzten, sondern es ist Selbstschutz, damit man weiß, wie man aus der Situation herauskommt - gerade wenn man gewürgt wird oder wenn jemand mit einem Messer auf einen zuläuft.

Was war Ihr schlimmster Einsatz bisher?

Am Anfang meiner Zeit war ich am Zoologischen Garten im Einsatz und wir haben einen Verletzten versorgt. Plötzlich wurde die hintere Tür aufgerissen: "Könnt Ihr Eure Scheißkarre wegfahren?", brüllten die Leute. Wir sind zum Teil rausgegangen und wollten deeskalierend auf die Situation eingehen. Die Leute sind fast auf uns losgegangen, so dass wir uns im Auto verriegelt haben.

Wie gehen Sie persönlich mit Zorn, Aggression oder Trauer um, wenn Sie derart in Ihrer Arbeit behindert werden – da geht es ja schließlich um Leben und Tod?

Ich bin auf einer großen Wache in Berlin tätig. Wir reden hier viel unter den Kollegen über die Einsätze. Wir versuchen auch, die Sache mit Humor zu nehmen, was vielleicht unpassend wirken könnte, was aber einfach Selbstschutz ist. Andererseits habe ich viele Freunde, die in dem Bereich zu tun haben, um sich alles von der Seele zu reden. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Vanessa Witzki, rbb|24