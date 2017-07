Der ehemalige Berliner Bischof Joachim Meisner ist tot. Er sei am frühen Mittwochmorgen während seines Urlaubs in Bad Füssing friedlich eingeschlafen, teilten das Erzbistum Köln und die Deutsche Bischofskonferenz mit. Meisner wurde 83 Jahre alt. Meisner galt als einer der mächtigsten Kirchenmänner in Deutschland. Zu DDR-Zeiten war er Weihbischof in Erfurt und von 1980 bis 1989 Bischof im geteilten Berlin. Danach wechselte er auf Wunsch von Papst Johannes Paul II. als Kardinal nach Köln.

Geboren wurde Meisner am 25. Dezember 1933 in Breslau. Er wuchs nach der Flucht 1945 mit drei Brüdern im thüringischen Körner auf. Nach einer Lehre zum Bankkaufmann studierte er in Erfurt Theologie und Philosophie und wurde 1962 zum Priester geweiht. 1975 folgte die Ernennung zum Weihbischof des Bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen. 1980 wurde Meisner Bischof von Berlin und wechselte 1989 als Erzbischof nach Köln. Als Nachfolger für den gestorbenen Joseph Höffner war er von Papst Johannes Paul II. gegen den Willen des Kölner Domkapitels nach Köln versetzt worden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte Meisner in einem

Kondolenzschreiben an den Berliner Erzbischof Heiner Koch am Mittwoch eine "prägende Persönlichkeit der katholischen Kirche sowohl in der DDR als auch in Deutschland insgesamt." Meisner habe das sehr schwierige Amt an der Spitze des Bistums im geteilten Berlin mit "großer Geradlinigkeit und Klarheit" geführt. "Dabei hatte Kardinal Meisner immer die Rechte und Interessen der katholischen Minderheit in der DDR im Blick und vertrat sie auch entsprechend konsequent", so der Ministerpräsident. Obwohl er einige Positionen Meisners nicht teile, hege er großen Respekt für die Lebensleistung des Kardinals.