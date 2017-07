Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen eine internationale Internet-Plattform mit Kinderpornografie wird auch gegen einen Berliner ermittelt.



Der 41-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt am Freitag mit. Für die weiteren Ermittlungen seien die Berliner Behörden zuständig.



Insgesamt wurden den Angaben zufolge 14 Verdächtige festgenommen. Sieben von ihnen säßen in Untersuchungshaft, darunter zwei Österreicher.



Die Männer werden beschuldigt, im sogenannten Darknet kinderpornografisches Material verbreitet zu haben. Mindestens einer soll seine Kinder anderen Mitgliedern des Internet-Forums für sexuelle Übergriffe überlassen haben. Die Plattform soll zuletzt mehr als 87.000 Mitglieder gehabt haben.