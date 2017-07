Ein Waschbär hat tausende Berliner in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Bei der Polizei gingen zwischen zwei und drei Uhr hunderte Notrufe wegen eines verstörenden Geräuschs ein. Das Tier hatte das Kraftwerk Reuter West in Siemensstadt lahm gelegt.

Ein Blitz, ein lauter Knall und ein fast halbstündiges Rauschen haben in der vergangenen Nacht zahlreiche Berliner im Westen der Stadt aufschrecken lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind mehrere Hundert Notrufe eingegangen.

Am Morgen war die Ursache gefunden: Ein Waschbär hatte es geschafft, in das Heizkraftwerk Reuter West in Berlin-Siemensstadt einzudringen, wie Vattenfall-Mitarbeiter nachts feststellten. Vattenfall-Sprecher Olaf Weidner sagte rbb24 auf Nachfrage, der Waschbär habe gegen 2.10 Uhr einen Kurzschluss verursacht, wodurch ein großer Trafo vom Netz ging: "Dabei kam es zu einem grellen Blitz, der viele Anwohner in Spandau und Charlottenburg beunruhigte", so Weidner.



Wie der Kleinbär in das Kraftwerk gelangte, konnte Weidner nicht erklären: "Unsere Anlagen sind mit Zäunen gut gesichert."