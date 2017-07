Sechs Männer sollen in Berlin eine Art Lieferservice für Kokain gegründet und betrieben haben - am Donnerstag hat der Prozess vor dem Landgericht gegen die mutmaßliche Drogenbande begonnen. Den Männern im Alter von 19 bis 37 Jahren werden insgesamt 62 Taten zur Last gelegt. Fünf der Verdächtigen sollen seit Dezember 2016 als Bande agiert und in wechselnder Beteiligung Rauschgift an Endabnehmer verkauft haben. Ob sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Beginn der Verhandlung am Donnerstag zunächst offen.