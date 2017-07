Fundbüros und Polizei - Gold, Granaten, ein Pony und mehr: Neun kuriose Funde in Berlin und Brandenburg

28.07.17 | 20:05 Uhr

Ein Mann schließt sein Fahrrad in Berlin-Neukölln an und vergisst eine Tasche mit einem Kilo Gold und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Nicht der erste kuriose Fund in Berlin und Brandenburg. Die Protagonisten: 1 Pony, 7 Handgranaten und 140 Autokennzeichen.



Der aktuelle Fall in Neukölln

Am Donnerstag entdeckte ein Mann 22 Goldbarren und 3.500 Euro in bar – in einer Mappe unter einem Baum in der Neuköllner Ganghoferstraße. Der ehrliche Finder lieferte Geld und Gold bei der Polizei ab.



Der Gesamtwert: rund 35.000 Euro. Der glückliche Besitzer holte die Wertsachen später ab. Er hatte die wertvolle Mappe nach Angaben der Polizei beim Abschließen seines Rades schlicht vergessen.

Betstuhl vor Geldautomaten in Berlin-Wilmersdorf

Am frühen Morgen des 10. Juli 2017 entdeckten Polizisten vor einem Geldautomaten im U-Bahnhof Güntzelstraße in Berlin-Wilmersdorf einen Betstuhl. Unbekannte hatten den Automaten mit dem Stuhl, Kerzen und einem weißen Plastikkreuz ausgestattet. Wie die Polizei mitteilte, brachten Beamte den Automaten in den Ursprungszustand zurück. Da Löcher gebohrt worden waren und ein Schild am Automaten fehlte, ermittelte die Behörde wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Die Künstlergruppe "Rocco und seine Brüder" wurde hinter der Aktion vermutet, da sie am Vorabend ein Foto auf ihrer Facebook-Seite gepostet hatte.



140 verlorene Autokennzeichen in Oranienburg aufgetaucht

Nach dem Starkregen am 29. Juni 2017 gingen mehr als 140 Autokennzeichen bei der Polizei in Oranienburg ein. Zusätzlich gab es laut Polizei 80 Anfragen wegen vermisster Nummernschilder. Bei dem anhaltenden Regen hätten viele Autos ihre Nummernschilder verloren, etwa beim Fahren auf überschwemmten Straßen, sagte Ronny Wappler, Pressesprecher des Landkreises Oberhavel. Alle nicht abgeholten Tafeln sollten der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises übergeben werden. Die nahegelegene Gemeinde Leegebruch war besonders betroffen von dem Hochwasser Ende Juni.



Schusswaffe als Spazierstock getarnt

Kein alltäglicher Fund für Zoll und Polizei in Berlin und Brandenburg: Anfang April hoben sie in der Region ein riesiges Drogendepot aus. Darunter ein besonderer Fund: eine als Spazierstock getarnte Schusswaffe. 138 Kilogramm Marihuana fanden Polizei und Zoll bei Hausdurchsuchungen in Berlin-Neukölln, Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und Ribnitz-Damgarten (Mecklenburg-Vorpommern). Das beschlagnahmte Marihuana hatte einen Verkaufswert von rund 500.000 Euro. Den gefährlichen Spazierstock fanden die Beamten im Auto eines der Verdächtigen. In der ungewöhnlichen Waffe vom Kaliber 22 steckten neun Patronen.

Pony in Brandenburg im Kofferraum entdeckt

Ein besonders kurioser Fund der Brandenburger Polizei: Am 14. Januar 2017 entdeckten die Beamten bei einer Kontrolle in Lieberose (Dahme-Spreewald) ein echtes Shetland-Pony im Kofferraum eines Autos. Die Fahrer und Besitzer des Ponys gaben an, mehrmals ausgedehnte Spaziergänge einzulegen, sagte eine Polizeisprecherin. Sein Zustand sei gut gewesen. Das Ehepaar durfte deshalb die Reise mit dem Pony im Kofferraum fortsetzen.

Schaf in Fahrstuhl in Wesendahl verirrt

Im brandenburgischen Wesendahl (Märkisch-Oderland) nahe Strausberg entdeckten Anwohner am 11. Januar 2017 ein Schaf im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Vermutlich fuhr es mit dem Fahrstuhl nach oben. Das Tierheim Wesendahl kümmerte sich zunächst um das ausgebüxte Schaf und suchte über Facebook nach dem Besitzer. Kurze Zeit später dann das Happy End: Der Besitzer meldete sich und das Schaf konnte zu seiner Herde zurückkehren.



Bauer hortet mehr als 100 Kilo Drogen im Keller

Ein Überraschungsfund der Brandenburger Zollfahnder: Eigentlich waren sie auf der Suche nach Zigaretten. Im Februar 2016 durchsuchten Fahnder einen Bauernhof in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), sie hatten Hinweise auf unversteuerte Zigaretten. Was sie sonst noch fanden, waren Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro: 110 Kiloggramm Kokain, Marihuana, Amphetamine und Ecstasy. Das war mehr, als der Zoll im Jahr 2014 in ganz Brandenburg beschlagnahmt hatte. Im Sommer 2016 stand der Milchbauer vor Gericht und muss für fünf Jahre ins Gefängnis, wie der "Tagesspiegel" berichtete.



13 Aldi-Filialen melden Kokain-Fund zwischen Bananen

Bereits im Januar 2014 waren in vier Berliner Filialen des Discounters Aldi 140 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt worden. Der Fund ein Jahr später toppte das nochmal: Am 4. Mai 2015 fanden Mitarbeiter des Discounters in 13 Filialen in Berlin und Brandenburg in Bananenkisten Kokain – im Wert von mehr als 15 Millionen Euro. Drogendealer hatten diesmal versucht, 386 Kilogramm Kokain in Bananenkisten zu schmuggeln. Herkunftsort der Kisten war Kolumbien. Vermutlich gelang die Lieferung über einen logistischen Fehler der Täter nach Berlin und Brandenburg.

Im Jahr 2014 fanden Supermarkt-Angestellte 140 Kilogramm Kokain in Bananenkisten

Zwei maskierte Berliner LKA-Mitarbeiter präsentieren den spektakulärsten Drogenfund der letzten Jahre.

Das Kokain war in Bananenkisten versteckt, die aus Kolumbien via Hamburg nach Berlin gelangten.

Das Rauschgift war sorgfältig verpackt worden. Marktwert: mindestens sechs Millionen Euro.

Aldi-Mitarbeiter entdeckten das Kokain, als sie die Bananenkisten auspackten.

Wer die Hintermänner sind und ob die Droge überhaupt für Berlin bestimmt war, ist unklar.

Dank "Kommissar Zufall" haben die Ermittler einen der größten Erfolge der letzten Jahre gelandet. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen











Sieben Handgranaten in PC-Bildschirm versteckt

Ein eher unheimlicher Fund: Im Februar 2010 entdeckte ein 64-jähriger Rentner in Berlin-Kreuzberg im Gehäuse eines alten Monitors sieben Handgranaten. Wie die B.Z. berichtete, wollte der Trödelhändler den Computerbildschirm gerade auseinandernehmen, als er die Handgranaten und fünf Sprengzünder im Inneren entdeckte. Er hatte den Bildschirm nach eigenen Angaben auf der Straße gefunden. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts nahmen das Gerät schließlich mit, der Staatsschutz nahm die Ermittlungen gegen Unbekannt auf.