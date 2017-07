Bild: imago/DRAMA-Berlin.de

Forderung nach Sperrstunde in Berlin - Zettel-Battle um Lärm an Kulturbrauerei geht weiter

11.07.17 | 15:37 Uhr

Der Streit um Lärm an der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg geht in die nächste Runde. Auf einem neuen Zettel in der Nachbarschaft wird den Krachmachern "Undankbarkeit" vorgeworfen - für das, was die Zugezogenen im Kiez geleistet hätten. Von Anke Fink



Die Zettelschlacht um die Lärmbelästigung im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg geht offenbar weiter. Was vor rund zwei Wochen mit einem Aushang eines Anwohners und verbaler Auseinandersetzung in den sozialen Medien begann, hat nun anscheinend eine Fortsetzung gefunden. Wie der Newsletter "Checkpoint" der Berliner Zeitung "Tagesspiegel" am Dienstag berichtete, hat es erneut einen Aushang in der Nähe der Kulturbrauerei gegeben, der sich mit der Lärmbelästigung rund um das Gelände beschäftigt.

Darin unterstützt eine Anwohnerin ausdrücklich den Zettelschreiber von vor zwei Wochen. Dieser hatte die Nachbarn dazu aufgefordert, die Polizei zu rufen, mit den Beamten zusammen zu den Locations auf dem Gelände zu gehen und möglichst Lärmprotokolle der Clubs zu erstellen. Die Autorin des neuen Zettels schreibt, man habe die "Jagdsaison" auf sogenannte "Zugezogene" oder natürlich "den gemeinen Schwaben" eröffnet. Dies sei "leider seit Jahren gängige Methode um das tatsächlich herrschende Chaos zu rechtfertigen", heißt es weiter. Sie scheibt, sie lebe selbst mit Mann und Kindern im Prenzlauer Berg und lasse sich das nicht mehr gefallen. Das regelmäßige "Gegröle", das Klirren der Bierflaschen und Polizeisirenen sei für sie nicht die Berliner Kultur. Es sei gerechtfertigt, sich dagegen zur Wehr zu setzen, "denn hier herrschen teilweise Zustände wie im Stuttgarter Leonhardsviertel" [Anm. d. Red.: dem Rotlichtviertel der baden-württembergischen Landeshauptstadt]. Die Mietpreise stünden dazu in keinem Verhältnis. Die einzige logische Konsequenz sei der Rechtsweg.

Schwaben haben dem Kiez wieder aufgeholfen

Die "Urberliner" werden von der Autorin im Folgenden nur noch "Wutbürger" genannt. Sie will nicht länger zum Sündenbock gemacht werden, nur "weil hier endlich Ordnung" einkehre. Prenzlauer Berg sei vor einigen Jahren noch eine Schandfleck gewesen. Inzwischen habe sich einiges getan, und die Kiezmärkte, Cafés, Bars, Kitas und das Urban Gardening sei für alle entstanden, auch für die "Wutbürger" also "Urberliner", deren eigentliche Aufgabe es gewesen wäre, sich vernünftig um ihren Stadtteil zu kümmern. Die Vorwürfe an die ursprünglichen Berliner werden immer grotesker und klischeehafter, so dass spätestens bei der Hälfte des Briefes der Verdacht aufkommt, dass es sich möglicherweise um Satire handelt. Da heißt es etwa: "Dass es 'Zugezogene', 'Schwaben' oder eben einfach 'Andere' waren, die endlich Verantwortung übernommen haben und 'eurem' Kiez wieder auf die Sprünge halfen? Das ist in meinen Augen blanke Undankbarkeit."

Sollen die Urberliner doch selber wegziehen

Die Autorin fordert, dass spätestens nach der Sperrstunde - die es in Berlin nicht gibt - einfach Ruhe einkehren müsse. Sie möchte nicht in einer Gegend leben, in der Bierflaschen um sich geworfen werden, heißt es. Außerdem fordert sie ihre Nachbarn auf, in den sozialen Netzwerken Stellung gegen nahezu "faschistisches Gedankengut" zu beziehen. Sie schließt ihren Brief mit der Parole, die sie von den Einheimischen kopiert habe: "Wer sich hier nicht benehmen kann soll gehen! Wem es hier nicht (mehr) gefällt, wer sich wohler fühlt unter katastrophalen und chaotischen Bedingungen und lieber wütend im Dreck lebt, als die positive kulturelle und soziale Entwicklung mit Dankbarkeit entgegen zu nehmen, der soll sich bitte Gleichgesinnte suchen, laut sein, pöbeln und Bierflaschen zerschlagen wo es ihm passt."

Online-Magazin hat die Anwohnerin vor der Kamera

Das Online-Stadtmagazin "Mit Vergnügen" hat sich des Themas ebenfalls in seinem Facebook-Auftritt angenommen und die angebliche Autorin des Briefes auf einen Stuhl im Prenzlauer Berg gesetzt, auf dem sie den Brief im schwäbischen Dialekt komplett vorliest. Auch diese Aktion deutet darauf hin, dass der neue Zettel zum Lärmstreit Satire sein könnte.

Lärm der Simon-Dach-Straße Thema in BVV

Satire oder nicht - das Thema Lärm ist ein Dauerbrenner in Berlin, der auch im Partykiez in Friedrichshain einen aktuellen politischen Ausschlag bekommen hat. Die Linke hat nach einem Bericht der "B.Z." in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einen Antrag eingebracht, wonach die Gastronomen spätestens um 23 Uhr unter der Woche und um 1 Uhr am Wochenende Tische und Stühle von den Gehwegen in der Simon-Dach-Straße geräumt haben sollen. Der Fraktionsvorsitzende Oliver Nöll wird mit den Worten zitiert: "Die Anwohner dort beschweren sich seit Jahren über den Lärm und nichts passiert." Bisher gebe es keine einheitliche Regelung für die Straßen rund um den Boxhagener Platz, die mit unzähligen Lokalen ausgestattet sind und als Partymeilen gelten. Wenn sich die Linke mit ihrem Antrag durchsetzt, wird das erhebliche Einschränkungen für die Gastronomen haben.



Linke, SPD und Grüne wollen sich mit Lärm beschäftigen

Der zuständige Stadtrat Andy Hehmke (SPD) sagte dem Blatt: "Wo es häufig Beschwerden gibt, sind die Gastronomen bereits mit früheren Sperrzeiten belegt." Er habe sich ein Bild vor Ort gemacht und festgestellt, dass selbst bei schlechtem Wetter ein "Höllenlärm" auf diesen Straßen herrsche von Leuten, die auf dem Weg zu Party-Locations und Hostels seien. Der Antrag der Linken greift deshalb laut Hehmke zu kurz. Er wolle jetzt Daten sammeln, um sein weiteres Vorgehen zu planen. Auch die Grünen wollen dem Bericht zufolge das Thema Lärm im Bezirk diskutieren. Wie es weiter heißt, ist die Initiative "Die Anrainer", die aus Anwohnern der Straßen rund um den Boxhagener Platz in Friedrichshain besteht, froh, dass wieder Bewegung in die Diskussion komme. Sprecherin Karola Vogel sagte dem Blatt: "Die anvisierten Uhrzeiten sind aber für uns nicht akzeptabel." Der Antrag der Linken soll dem Bericht zufolge am Mittwoch in der Bezirksverordnetenversammlung beraten werden.