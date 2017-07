Hintergrund hierfür sei die besondere Lage der Gemeinde in einer Senke. Das Vakuum-Entwässerungssystem mit Pumpen an jedem Hausanschluss laufe noch nicht.

Die Stromversorgung in der von massiven Regenfällen heimgesuchten Brandenburger Gemeinde Leegebruch bei Oranienburg läuft seit Dienstag wieder. "Alle Haushalte haben wieder Elektrizität", erklärte Oberhavel-Sprecher Ronny Wappler am Dienstag. Probleme mache weiterhin die Kanalisation. Bis zu 500 Haushalte seien teilweise von der Abwasserentsorgung abgeschnitten, hieß es.

Hochwasser in Gemeinde bei Oranienburg

Generell entspanne sich die Lage weiter. "Der Pegel sinkt weiter", erklärte Wapper. Im Nordbereich seien Gräben geschlossen und nachfließendes Wasser angestaut worden. Nach und nach sollen provisorische Minidämme geöffnet und das Wasser abgelassen werden.

In Leegebruch waren am Donnerstag 250 Millimeter Regen innerhalb von zehn Stunden gefallen. Normal seien 580 Millimeter im Jahr. Nachdrückende Wassermassen aus der Umgebung sorgten zudem zu überschwemmten Straßen und Keller.

Am frühen Nachmittag will das Land über die Einrichtung eines Hilfsfonds Hochwasser in Potsdam informieren.