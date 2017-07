Am ersten Ferienwochenende mussten Autofahrer in Berlin und Brandenburg beim Start in den Urlaub Geduld mitbringen. So gab es am Samstagnachmittag auf dem südlichen Berliner Ring einen zehn Kilometer langen Stau an einer Baustelle auf der Autobahn A10 zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreeau, wie der ADAC Berlin-Brandenburg mitteilte.

Mit acht Kilometern gab es am Samstagvormittag auf der Autobahn 24 von Berlin in Richtung Hamburg zwischen Neuruppin und Herzsprung einen langen Stau, weil nach einem Unfall die linke Fahrspur blockiert war, berichtete der ADAC.

Ebenfalls auf acht Kilometern staute sich der Verkehr auf der Ostsee-Autobahn A19 zwischen Röbel und Waren an einer Baustelle. Stockenden Verkehr und Staus gab es auch auf der Autobahn A24 zwischen den Dreiecken Havelland und Wittstock, auf der Autobahn A11 von Berlin in Richtung Stettin und auf der Autobahn A9 Berlin-Leipzig in beiden Richtungen.