Kanalisation in Leegebruch liegt in Teilen weiter brach

Die Lage im überschwemmten Leegebruch hat sich soweit entspannt, dass der Landkreis die Einsatzleitung an die Gemeinde übergibt. Doch noch immer sind hunderte Haushalte vom Abwassernetz abgeschnitten und einige Kinder müssen in eine Ausweich-Kita.

Nach den Überschwemmungen in Leegebruch (Oberhavel) normalisiert sich die Lage zunehmend. "Wegen des sich abzeichnenden weiteren Rückgangs der Pegelstände wird die Einsatzleitung ab sofort zurück an die Gemeinde übertragen", erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) in einer Mitteilung am Mittwoch. Bei den anstehenden Sanierungs- und Aufräumarbeiten will der Kreis der Gemeinde aber zur Seite stehen.

Zuvor hatte das Land am Mittwoch bereits grünes Licht für eine Ausweich-Kita erteilt und die Betriebserlaubnis auch gleich der Kommune ausgehändigt, wie ein Sprecher des Brandenburger Bildungsministeriums mitteilte. Eine der Kitas in der Gemeinde ist wegen des Hochwassers vorübergehend nicht nutzbar.